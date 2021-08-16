У Києві припинила роботу служба евакуації автомобілів через обшуки у інспекції з паркування, під час яких вилучили сервери





Міністерство внутрішніх справ спільно з Генеральною прокуратурою повідомили про підозру керівництву та низці працівників Інспекції з паркування, підпорядкованої Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА. Роботу Інспекції паралізовано, повідомили в КМДА.

Зокрема, заступник голови КМДА Костянтин Усов зазначив, що розслідування стосується подій 2019-2020 років.

«Мене поінформовано, що наразі Інспекція обезголовлена і практично паралізована. Сервери і робочі станції Інспекції вилучені. Евакуація автомобілів, які суттєво перешкоджають дорожньому руху, не здійснюється. Водії безкарно паркуються на тротуарах і смугах громадського транспорту», – зауважив заступник голови КМДА.

За його словами, згідно з відкритими слідством документами, Національна поліція України перевіряє факти нібито перевищення службового становища керівництвом Інспекції у 2019-2020 рр.

«Київська міська державна адміністрація відкрита до органів досудового розслідування, – наголосив Костянтин Усов. – Діє принцип повної готовності до співпраці з правоохоронцями. Водночас необхідно якнайшвидше відновити діяльність Інспекції. Хаос на вулицях, безлад на в’їздах у лікарні, запарковані смуги громадського транспорту і анархія на пішохідних переходах – неприпустимі».

Як відомо, 13 серпня 2021 року співробітники Головного слідчого управління Національної поліції провели обшуки у приміщеннях КП «Київтранспарксервіс», Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та приміщеннях компаній, які надають послуги з евакуації.

У КМДА такі масові обшуки вважають політичною акцією і системним тиском на міську владу з метою її дискредитації. Адже паралізована робота комунальних підприємств і структурних підрозділів КМДА створює перешкоди для втілення важливих для міста та киян проєктів. Також в КМДА зауважили, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено судом.

Нагадаємо, що у липні поточного року водії Києва сплатили за погодинне паркування 1 млн грн та отримали штрафів на 600 тис. грн.

Джерело: КМДА