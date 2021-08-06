«Київ Цифровий»: У липні водії Києва сплатили за погодинне паркування 1 млн грн та отримали штрафів на 600 тис. грн





Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА повідомив, що у липні водії Києва сплатили за погодинне паркування більше мільйона гривень, а всього паркуванням в «Київ Цифровий» скористалися понад 20 000 разів.

Цікаво, що всього за два тижні роботи (з 1 по 16 липня діяв період двотижневої лояльності) інспектори міста виписали 914 штрафів за неоплачене паркування на суму понад 600 тисяч гривень. В КМДА також нагадали, що через оплату готівкою нелегальним паркувальникам, Київ щомісяця втрачає мільйони гривень. Саме тому столична влада закликає оплачуйте паркування правильно.

Розробники системи нагадали, що для того, щоб оплатити паркування в «Київ Цифровий» потрібно:

Вказати номер авто.

Перевірити, що номер паркінга в застосунку відповідає номеру на паркувальному знаці на вулиці

Натиснути «Почати паркування»

Натиснути «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг

Зазначимо, що застосунок Київ Цифровий доступний для завантаження на та . Окрім погодинного паркування та сплати штрафів, у ньому можливо скористатися послугою швидкого повернення евакуйованого авто з QR-кодом.

Раніше ми розповідали про Топ-10 фраз, які найчастіше доводиться чути київським інспекторам з паркування від водіїв-порушників.

Також нещодавно депутат Київради заявив, що влада планує зробити платним паркування у дворах будинків столиці, але КМДА вже заперечила цю інформацію.

Джерело: КМДА