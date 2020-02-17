У Samsung Galaxy S20 Ultra лучший экран на рынке смартфонов (по версии DisplayMate)

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Специалисты DisplayMate протестировали Samsung Galaxy S20 Ultra и назвали его дисплей самым лучшим на рынке. Собственно, этого стоило ожидать, учитывая, что последние несколько лет стабильно каждый новый флагман Samsung всегда получает звание носителя лучшего экрана в сегменте.

По итогам тестирования специалисты DisplayMate присвоили новинке Samsung высший рейтинг A+, а также звание «Лучший дисплей в смартфоне» (Best Smartphone Display Award).

В соответствующем отчете (желающие найдут его по ссылке в конце заметке) специалисты DisplayMate выделяют 12 показателей, по которым 6,9-дюймовый экран Galaxy S20 Ultra демонстрирует самые высокие значения.

В первую очередь выделяют параметры, по которым экран Galaxy S20 Ultra устанавливает новые рекорды и превосходит экран Galaxy S10. Так, экран Galaxy S20 Ultra на 23% крупнее по сравнению с Galaxy S10 и даже крупнее, чем дисплей Galaxy Note10+. Собственно, при диагонали 6,9 дюйма экран Galaxy S20 Ultra является самым крупным среди всех моделей серий Galaxy S и Galaxy Note. Кроме того, экран Galaxy S20 Ultra поддерживает кадровую частоту 120 Гц (при разрешении Full HD), а пиковая яркость в режиме High Brightness Mode достигает 20 000 кд/м2, что на 14% превышает показатель Galaxy S10.

Среди других показателей специалисты DisplayMate выделяют:

высочайшее значение точности цвета (0.5 JNCD);

самую низкую отражательную способность экрана (4,4%);

высочайшую яркость всего экрана (828 кд/м 2 ),

), самые большие показатели охвата цветовых пространств (110% для DCI-P3 и 139% для sRGB / Rec.709);

наивысшую контрастность при естественном освещении (188 при 100% APL и 305 при пиковом значении яркости);

высокое разрешение 3K (3040х1440 пикселей).

Специалисты DisplayMate подчеркивают, что пиксельная плотность у Galaxy S20 Ultra, равная 510 ppi обеспечивает максимальную четкость изображения, которую способен воспринимать человеческий глаз, и повышение разрешения до 4K при той же диагонали не имеет практического смысла.

Сможет ли новое поколение iPhone отобрать у Galaxy S20 Ultra звание носителя лучшего экрана в сегменте, но вот Galaxy Note20 почти точно это сделает.

Источник: DisplayMate