У травні українці придбали 8,5 тис. нових легкових автомобілів, лідер ринку — Toyota RAV4
Асоціація автовиробників України «Укравтопром» повідомила, що у травні 2021 року українці придбали та зареєстрували майже 8,5 тис. нових легкових автомобілів. У порівнянні з минулим роком травневий попит на нові авто в Україні зріс одразу на 43%. Варто відмітити, що це ще і найбільший травневий результат з 2013 року.
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, у травні свої перші реєстраційні номери отримали 1122 машини цієї японської марки. Свій результат річної давності Тойота поліпшила на 9%. Друге місце у Renault, показник продажів якої у порівнянні з травнем минулого року збільшився на чверть до 1067 шт. На третьому місці Kia, що реалізувала 629 машин, при цьому на 6% відставши від свого торішнього результату.
Із 116% ростом у річному вимірі четверту позицію зайняла Skoda – 624 авто. Замикає п’ятірку лідерів Nissan – 415 авто (+158%). Також до Топ-10 травневого ринку увійшли: Chery – 411 шт. (+240%); Hyundai – 409 шт. (+62%); Volkswagen – 393 шт. (+438%); Mazda – 345 шт. (+65%); Peugeot – 340 шт. (+74%). Таким чином Топ-10 виглядає так:
- Toyota — 1122
- Renault — 1067
- Kia — 629
- Skoda — 624
- Nissan — 415
- Chery — 411
- Hyundai — 409
- Volkswagen — 393
- Mazda — 345
- Peugeot – 340
Бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV-4, в активі якого 472 реєстрації. Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 39,6 тис. нових легкових авто, що на третину більше щодо аналогічного періоду минулого року.
Джерело: Укравтопром