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У травні українці придбали 8,5 тис. нових легкових автомобілів, лідер ринку — Toyota RAV4

У травні українці придбали 8,5 тис. нових легкових автомобілів, лідер ринку — Toyota RAV4

У травні українці придбали 8,5 тис. нових легкових автомобілів, лідер ринку — Toyota RAV4


Асоціація автовиробників України «Укравтопром» повідомила, що у травні 2021 року українці придбали та зареєстрували майже 8,5 тис. нових легкових автомобілів. У порівнянні з минулим роком травневий попит на нові авто в Україні зріс одразу на 43%. Варто відмітити, що це ще і найбільший травневий результат з 2013 року.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, у травні свої перші реєстраційні номери отримали 1122 машини цієї японської марки. Свій результат річної давності Тойота поліпшила на 9%. Друге місце у Renault, показник продажів якої у порівнянні з травнем минулого року збільшився на чверть до 1067 шт. На третьому місці Kia, що реалізувала 629 машин, при цьому на 6% відставши від свого торішнього результату.

Із 116% ростом у річному вимірі четверту позицію зайняла Skoda – 624 авто. Замикає п’ятірку лідерів Nissan – 415 авто (+158%). Також до Топ-10 травневого ринку увійшли: Chery – 411 шт. (+240%); Hyundai – 409 шт. (+62%); Volkswagen – 393 шт. (+438%); Mazda – 345 шт. (+65%); Peugeot – 340 шт. (+74%). Таким чином Топ-10 виглядає так:

  1. Toyota — 1122
  2. Renault — 1067
  3. Kia — 629
  4. Skoda — 624
  5. Nissan — 415
  6. Chery — 411
  7. Hyundai — 409
  8. Volkswagen — 393
  9. Mazda — 345
  10. Peugeot – 340

Бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV-4, в активі якого 472 реєстрації. Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 39,6 тис. нових легкових авто, що на третину більше щодо аналогічного періоду минулого року.

У травні українці придбали 8,5 тис. нових легкових автомобілів, лідер ринку - Toyota RAV4

Джерело: Укравтопром

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