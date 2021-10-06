Впродовж вересня поточного року українці зареєстрували 54,3 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду у півтора раза перевищила показник річної давнини, повідомляє асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Унаслідок цього частка вживаних іномарок склала 85% від усіх легкових автомобілів, що у вересні вперше зареєструвалися в Україні. Нагадаємо, що за перший місяць осені українці придбали тільки 9,4 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішим брендом вкотре стала японська Toyota (1526 шт.), а моделлю — кросовер Kia Sportage (784 шт.).

Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Volkswagen Passat. У вересні українці зареєстрували 3,5 тис. авто з пробігом цієї моделі. Другий результат у Volkswagen Golf, за місяць на українські номери перейшли 3 тис. таких авто. На третьому місці Renault Megane – 2949 розмитнених і зареєстрованих авто. Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі у вересні стали 2668 українців. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1792 машини.

Топ-5 уживаних бестселерів серпня:

Volkswagen Passat — 3500 шт. Volkswagen Golf — 3000 шт. Renault Megane — 2949 шт. Skoda Octavia — 2668 шт. Ford Focus — 1792 шт.

Всього з початку 2021 року на українські номери перейшли 355,6 тис. вживаних автомобілів, завезених з інших країн, що на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 4,7 раза більше, ніж кількість реалізованих в країні нових легкових авто за той самий період.

Джерело: Укравтопром