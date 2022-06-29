Uber и Yaskrava запустили онлайн-карту доступности топлива в Украине в рамках инициативы Uber Pro

Uber и Yaskrava запустили цифровую онлайн-карту доступности топлива в городах Украины и близлежащих территориях, где работает Uber. Теперь каждый водитель может легко получить проверенную информацию в режиме реального времени о том, какой вид топлива находится на конкретной АЗС в выбранном городе.

Карта наличия топлива Uber Pro доступна по следующей ссылке https://uber.yaskrava.com/partners/index.html, также доступен бот https://t.me/bot_yaskrava_bot.

«Uber продолжает поддерживать украинцев во время нехватки топлива, и поэтому в партнерстве с Yaskrava мы запустили карту доступности топлива, которая поможет водителям узнавать наличие бензина и дизеля вблизи выбранного пункта назначения», – комментирует Ивона Крук, представительница Uber.

Uber продолжает поддерживать Украину и помогать местным общинам справиться с нехваткой топлива. Так, компания возобновила работу сервиса Pool Chance в Киеве, что помогает пользователям совершать больше поездок, экономя топливо для других общественных нужд. Кроме того, Uber запустил во Львове услугу Uber Aid Shuttle, чтобы помочь покрыть транспортные нужды из Львова в пограничный переход Шегини и обратно.

Напомним, что Uber Pro – это инициатива, позволяющая водителям Uber получать специальные бонусы и скидки на горючее, медицинское обслуживание, страхование авто и техническое обслуживание, а также предложения по личному развитию. С начала топливного дефицита Yaskrava бесплатно доставила водителям Uber более 40 тыс. литров топлива, чтобы обеспечить их стабильную работу в Украине во время войны.

Сейчас Uber работает в Киеве, Львове, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах, Хмельницком, Луцке, Ровно, Белой Церкви, Житомире, Кременчуге, Днепре, Кропивницком и Ужгороде.