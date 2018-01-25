Uber: Мы выпустим первые автономные такси на дороги уже через полтора года, а через 10-15 лет наши беспилотные автомобили будут работать в каждом крупном городе мира

Во время публичной беседы с главным редактором Bloomberg News Джоном Миклтуэйтом руководитель сервиса Uber Дара Хосровшахи сделал целый ряд интересных заявлений, связанных с беспилотными автомобилями компании.

Для начала он отметил, что ясно осознает тот факт, что появление первого универсального беспилотного автомобиля на реальных дорогах придется ждать еще довольно долго. Однако в отдельных местностях и в избранных случаях Uber планирует выпустить на маршрут беспилотные автомобили уже в ближайшие полтора года, то есть к середине 2019 года.

“Мы выведем автономные автомобили на дороги, причем я надеюсь, что это произойдет в бижайшие 18 месяцев. Самое главное – это будут не тестовые поездки, а вполне реальные коммерческие поездки наших клиентов” – рассказал Дара Хосровшахи.

Напомним, что Uber активно проводит тестирование беспилотных автомобилей различных технологических компаний, при этом самым крупным проектом является программа испытаний в Финиксе (Аризона).

По словам Дары Хосровшахи, в данный момент в 95% случаев вызовов такси в Финиксе алгоритмы компании не могут послать на вызов беспилотник. Это происходит по разным причинам, например, маршрут поездки недостаточно хорошо отсканирован и картографирован, погода неблагоприятна для сканирующих систем и т.д.

Однако даже в этом случае остается 5% поездок, которые без проблем могут выполнить автономные автомобили. Окончательное слово компания оставляет за клиентом – если человек не хочет, чтобы его вез “робот”, то он может заказать водителя-человека. Основная задача Uber в данный момент – повышать долю доступных для беспилотников поездок, постепенно снижая количество критичных факторов.

“Текущие 5% постепенно вырастут до 10%, 15%, 20% и так далее, в процессе чего наши алгоритмы будут становиться все лучше и лучше, обучаясь на реальных дорожных ситуаций. И уже через пять лет в Финиксе у нас будут идеальные автономные водители” – предсказал CEO Uber.

Дары Хосровшахи добавил, что после этого Uber придется переучивать полученного в Финиксе идеального “робоводителя” для каждого конкретного города с его уникальной дорожной структурой, ландшафтом, правилами движения и т.д. В итоге, по его прогнозам пройдет от 10 до 15 лет, пока Uber получит возможность обслуживать большинство городов присутствия сервиса с помощью автономных технологий.

Напоследок главный редактор Bloomberg News задал главе Uber вопрос о том, будут ли уметь водить автомобили американцы, которые родились сейчас, на что Дара уверенно ответил, что им это будет просто не нужно.

Напомним, что в конце прошлого года компании Uber и Volvo подписали соглашение, согласно которому сервис такси приобретет 24 тысячи беспилотных кроссоверов Volvo XC90 в период с 2019 по 2021 год. Общая сумма сделки оценивается в $1,4 млрд, Uber будет использовать эти автомобили для создания сервиса такси следующего поколения, в которым роль водителей будет исполнять электроника и искусственный интеллект, а не человек.

Источник: Techcrunch