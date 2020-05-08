Uber отчитался о рекордном квартальном убытке ($2,9 млрд) и объявил о сокращении 14% персонала





Компания Uber Technologies отчиталась за первый квартал 2020 финансового года. И итогом квартала стал чистый убыток в размере $2,9 млрд или $1,70 на акцию. Это самый крупный убыток за три квартала. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее убытки компании увеличились втрое.

Выручка компании за период с января по март 2020 года составила $3,54 млрд, что в годовом выражении соответствует росту на 16%. Суммарный объем заказов (общая стоимость всех поездок до вычета комиссии) — $10,87 млрд. Это на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время сегмент доставки еды вырос на 54% — до $4,68 млрд.

На конференц-колле с инвесторами генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сказал, что количество поездок в апреле снизилось примерно на 80%, но последние недели наблюдается благоприятная тенденция к восстановлению показателя. Также в Uber рассчитывают, что сегмент доставки еды в бизнесе Uber продолжит расти и в «после-коронавирусную эру». Что интересно, на фоне прогнозов компании акции Uber выросли на 10%.

В то же время 6 мая Uber сообщила о сокращении расходов и вынужденном решении уволить 14% персонала — это около 3700 человек. Как сообщает The Information, Uber также уволит более 400 сотрудников сервиса проката электровелосипедов и скутеров Jump в рамках инвестиционной сделки с Lime. Сам гендиректор отказался от зарплаты до конца 2020 года.

Остается вспомнить, что 2019 год Uber завершила убытками в размере $8,5 млрд (против прибыли $997 млн в 2018 году), но при этом заявила о намерении выйти на прибыль в четвертом квартале 2020 года вместо ранее заявленного 2021 года.

Источник: The Verge и Uber