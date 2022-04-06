Участились попытки взлома Telegram-аккаунтов украинцев. Специалисты рекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам и установить дополнительный пароль для двухэтапной аутентификации

Украинская правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события при Госспецсвязи CERT-UA и Киберполиция Украины отметили участившееся количество попыток взлома Telegram-аккаунтов украинцев. Киберпреступники распространяли сообщения с вредоносными ссылками на якобы вебсайт месседжера, чтобы получить несанкционированный доступ к аккаунтам, в том числе и с возможностью перехвата одноразового кода из SMS. При помощи таких атак они похищают данные сессии, список контактов и истории переписки.

Украинские киберспециалисты заблокировали хостинг, с которого велись атаки, однако злоумышленники переезжают на хостинги рф. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и обязательно установите дополнительный пароль для двухэтапной проверки подлинности в Telegram (вместе с кодом, поступающим в SMS). Дополнительно необходимо в настройках Telegram завершить все сеансы, кроме текущего.

«В случае получения подобных сообщений, просим срочно информировать субъекты обеспечения кибербезопасности Украины с целью принятия неотложных мер по блокированию вредоносных веб-ресурсов. Данная активность отслеживается по идентификатору UAC-0094», — сообщили в CERT-UA.

Популярный ныне мессенджер основан в 2013 году российскими братьями Николаем и Павлом Дуровыми. Последний — один из создателей и бывший генеральный директор российской социальной сети «ВКонтакте». В начале марта Павле Дуров обратился к украинским пользователям и заверил их в безопасности Telegram.