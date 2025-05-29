Ученый Дэвис Джозеф открыл биологический механизм в головном мозге, способный приблизить к лечению болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также других возрастных нейродегенеративных заболеваний.

Отмечается, что Джозеф, как ожидается, выступит с докладом на предстоящем саммите «Устойчивое развитие через науку и технологии 2025» в городе Себу на Филиппинах, который будет проходить с 17 по 25 ноября. Саммит посвящен нобелевскому лауреату, профессору Аарону Чехановеру.

Джозеф обнаружил так называемый «главный переключатель» в головном мозге, ответственный за развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона и других нарушений мозга. Несмотря на то, что каждое отдельное заболевание имеет свои уникальные черты, Дэвис Джозеф разработал единую теорию, которая демонстрирует, что развитие нейродегенеративных заболеваний можно проследить до одного биологического механизма. Речь идет о регуляции химического процесса, который называется дезамидирование белка 4E-BP2 в аксонах клеток мозга.

Нарушение этого процесса приводит к нарушениям работы белков в мозге. У пожилых людей скорость дезамидирования чрезвычайно высока и приводит к значительному повреждению клеток.

Результаты исследований Джозефа демонстрируют, что возвращение уровней дезамидирования к норме позволяет лечить и даже полностью вылечить болезни Альцгеймера и Паркинсона. Полученные результаты позволяют объединить между собой исследования нейродегенеративных болезней, которые до этого рассматривались исключительно отдельно. Кроме этого впервые объединяются четыре различных направления исследований: биохимические процессы дезамидирования, трансляционный контроль, окислительный стресс и нейродегенерация с помощью дезамидирования белка 4E-BP2 на основе аксонов, которое является общим знаменателем для всех них.

На основе этой недавно разработанной Единой теории и критического обзора научной литературы Джозеф также впервые разработал три биохимические схемы: дезамидирование в живых организмах, инициацию синтеза белка и контроль трансляции и дезамидирование 4E-BP2 как систему управления четырьмя биохимическими процессами. Это второе открытие Дэвиса Джозефа за последние пять месяцев. Первое открытие, известное как принцип Дэвиса Джозефа, было фундаментальным нейробиологическим механизмом дезаминирования белка 4E-BP2, который определил, что аксоны, кабельная структура мозговых клеток является ключевым фактором дезаминирования в мозге.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences

Источник: SkiTechDaily