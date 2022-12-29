Анализ крови, который эффективно диагностирует болезнь Альцгеймера — без болезненных пункций и МРТ — новая разработка исследователей США и Европы

Когда медикам необходимо подтвердить диагноз болезни Альцгеймера, они часто прибегают к комбинации МРТ и анализа клеток, однако у обоих методов имеются минусы. Последний, к примеру, предусматривает проведение люмбальной пункции — болезненной инвазивной процедуры для взятия образца спинномозговой жидкости пациента. Далее его проверяют на наличие признаков прогрессирующей утраты нервных клеток и чрезмерного накопления белка бета-амилоида и тау-белка. Магнитно-резонансная томография в свою очередь менее инвазивна, но довольно дорогостоящая процедура, к тому же не у каждого сообщества есть доступ к этой технологии.

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Еще один инструмент для диагностики болезни Альцгеймера – анализ крови. Он может выявить аномальный уровень тау-белка, но менее эффективен для поиска признаков нейродегенерации. Однако в скором времени это может измениться.

На этой неделе в журнале Brain многонациональная команда, состоящая из исследователей из Швеции, Италии, Великобритании и США, подробно описала вид недавно разработанного анализа крови на основе антител. Новый тест обнаруживает тау-белки в мозге, которые специфичны для болезни Альцгеймера. Исследования, проведенные при участии 600 пациентов, показали, что этот вид анализа может также эффективно отличать болезнь от других нейродегенеративных заболеваний.

Доктор Томас Карикари, профессор психиатрии Питтсбургского университета и один из соавторов исследования, надеется, что этот прорыв поможет другим исследователям проводить более эффективные клинические испытания лекарства против болезни Альцгеймера.

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“Анализ крови более дешевый, более безопасный и легкий в применении, он может повысить клиническую уверенность в диагностике болезни Альцгеймера, а также отборе участников для клинических испытаний и мониторинга заболевания. Предстоит еще много работы, прежде чем тест попадет в больницы. Для начала команда должна подтвердить, что он работает для широкого круга пациентов, включая тех, кто принадлежит к разным этническим группам”, — сказал он.

Ранее исследователи компаний Eisai из Токио и Biogen из Кембриджа разработали лекарство Lecanemab, которое замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера – наиболее распространённой формы деменции. Речь идёт именно о замедлении прогресса развития болезни, а не о полном излечении.

Источник: Engadget