Искусственный интеллект способен выявить болезнь Паркинсона со 100% точностью за 7 лет до появления первых симптомов

Группа исследователей разработали анализ крови, который использует искусственный интеллект для прогнозирования болезни Паркинсона за семь лет до появления симптомов.

Болезнь Паркинсона — это нейродегенеративное расстройство, характеризующееся тремором, скованностью и замедленностью движений, является самым быстро развивающимся неврологическим состоянием во всем мире. Ранняя диагностика оказалась проблемой, но новое исследование является довольно многообещающим.

Сейчас диагностика болезни Паркинсона базируется на наблюдении за симптомами, связанными с движением. Однако еще до того момента, когда они появляются, в мозге уже произошло значительное повреждение. Однако этот новый анализ крови может революционизировать лечение болезни Паркинсона.

Раннее выявление позволит врачам вмешаться до того, как болезнь значительно прогрессирует, потенциально замедляя или даже останавливая ее развитие. Тест на основе искусственного интеллекта анализирует панель из восьми биомаркеров крови, которые изменяются у пациентов с болезнью Паркинсона. Исследователи провели тщательный скрининг белков в крови, чтобы выявить новые биомаркеры, а затем выбрали те, которые уже были предложены в существующих исследованиях.

Во время клинического испытания алгоритм машинного обучения достиг потрясающей 100% точности в диагностике заболевания. Затем исследователи пошли дальше, исследуя способность теста предсказывать будущее развитие болезни Паркинсона.

Исследование было сосредоточено на пациентах с расстройством поведения во сне (iRBD), когда люди физически исполняют свои сны. Примерно у 75-80% пациентов с iRBD со временем развивается синуклеинопатия, группа расстройств мозга, характеризующихся накоплением белка альфа-синуклеина, связанного с болезнью Паркинсона. Инструмент искусственного интеллекта проанализировал образцы крови этих пациентов и обнаружил, что 79% профилей крови пациентов с iRBD совпадают с профилями крови людей с болезнью Паркинсона.

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Что еще более впечатляюще, исследователи наблюдали за этими пациентами в течение десяти лет. Прогнозы ИИ оправдались: команда правильно идентифицировала 16 человек, у которых развилась болезнь Паркинсона, у некоторых еще за 7 лет до появления каких-либо симптомов.

Этот удлиненный период наблюдения усиливает достоверность теста и подчеркивает его потенциал для раннего вмешательства.

Источник: interestingengineering

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