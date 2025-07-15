Новости Наука и космос 15.07.2025 comment views icon

Ученые нашли отличие психопатов — меньший мозг, чем у обычных людей

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ученые нашли отличие психопатов — меньший мозг, чем у обычных людей

Группа европейских и американских исследователей обнаружила конкретные структуры в мозге людей с диагнозом психопатия, связанные с характерным антисоциальным поведением.

Отмечается, что ученые из Исследовательского центра Юлиха, Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена, Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне, Университета имени Георга Августа (Германия) и Пенсильванского университета (США) использовали передовые системы нейровизуализации и атлас мозга Юлиха для выявления характерных нейронных сетей, провоцирующих структурные изменения у людей с психопатическими расстройствами. Исследователи проанализировали снимки МРТ 39 взрослых мужчин с диагнозом психопатия и сравнили с участниками из контрольной группы. 

Психопатические черты оценивались с помощью Контрольного списка психопатии (PCL-R), различающего два основных маркера — межличностные аффективные черты и образ жизни и антисоциальное поведение. Результаты продемонстрировали, что у людей с более высокими показателями антисоциального поведения и соответствующего образа жизни наблюдалось уменьшение объёма сразу нескольких областей мозга. 

Вчені знайшли відмінність психопатів - менший мозок, ніж у звичайних людей
Цветные области показывают, где объем мозга связан с девиантным образом жизни и антисоциальным поведением/Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci

Среди этих областей подкорковые структуры, в частности, базальные ганглии, таламус и базальные отделы переднего мозга, а также отделы ствола мозга (варолиева моста), мозг и корковые области, такие как орбитофронтальная и островковая кора. Эти отделы мозга непосредственно связаны с регуляцией эмоциональных состояний, принятием решений, контролем импульсов и социальным поведением. 

В то же время такие маркеры как паталогическая лживость и отсутствие эмпатии были более слабыми и более вариативными. Были отмечены некоторые различия в объеме орбитофронтальной, дорсолатерально-фронтальной и левой частей гиппокампа, но эти закономерности были менее последовательными у разных людей.

Среди психопатов наблюдались также значительное уменьшение общего объема мозгового вещества в правой подостной части — части гиппокампа, отвечающей за память. Авторы исследования отмечают, что полученные результаты указывают на особенно сильную нейробиологическую связь между антисоциальным поведением и уменьшением объема мозга в различных отделах.

Результаты исследования опубликованны в Европейском архиве психиатрии и клинической нейронауки

Источник: SciTechDaily

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