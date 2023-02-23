Неинвазивный глюкометр в Apple Watch все ближе к реальности – Bloomberg

Apple уже давно работает над добавлением функции мониторинга уровня глюкозы в крови в свои умные часы Apple Watch. Причём речь идёт о неинвазивном методе, не требующим никаких уколов. Как сообщают источники Bloomberg, компания уже приблизилась к реализации этой функции и сейчас находится на «этапе проверки концепции». Технология уже достаточно хороша. Она будет готова к выходу на рынок, когда удастся минимизировать соответствующие компоненты.

Технология, использующая лазеры для измерения концентрации глюкозы под кожей, сама по себе не нова. Но ранее она требовала использования достаточно крупного оборудования, что подразумевало настольное применение в стационарных условиях. Но сейчас её удалось улучшить до такой степени, что все необходимые компоненты помещаются в прототипе небольшого носимого устройства размером с iPhone.

Как сообщают источники, система не только поможет людям с диабетом следить за своим состоянием, но и в идеале предупредит людей с преддиабетом (состояние нарушения углеводного обмена, которое приводит к высокому риску развития сахарного диабета). А благодаря некоторым изменениям возможно даже предупредить развитие диабета 2 типа (диабет взрослых).

Предположительно, проект давно находится в разработке. Все началось в 2010 году, когда больной Стив Джобс заставил свою компанию купить стартап по мониторингу уровня глюкозы в крови RareLight. Apple держала свои планы в секрете, а управление проектом осуществлялось через отдельную компанию Avolonte Health, которую она затем трансформировала в группу Exploratory Design Group (XDG). В проекте приняли участие генеральный директор Тим Кук, руководитель отдела аппаратного обеспечения Apple Watch Юджин Ким и другие руководители высшего звена.

Несмотря на то, что испытания проходят хорошо, по мнению Bloomberg, реальное устройство с неинвазивным определением уровня глюкозы в крови, скорее всего, появится лишь через несколько лет.

Источник: Engadget