Ученые узнали, какое физическое упражнение больше всего улучшает сон

Китайские исследователи из Харбинского университета спорта определили, какие физические упражнения лучше всего влияют на сон.

По результатам масштабного анализа 30 рандомизированных контролируемых исследований ученые пришли к выводу, что регулярные высокоинтенсивные занятия йогой в большей степени связаны с улучшением сна, чем ходьба, силовые упражнения, комбинированные упражнения, аэробные упражнения и традиционные китайские упражнения, такие как цигун и тайцзи. Испытания в рамках исследования проводились в более чем 15 странах с участием 2,5 тыс. добровольцев с нарушениями сна всех возрастных групп.

Проанализировав данные, китайские ученые обнаружили, что интенсивные занятия йогой в течение менее 30 минут дважды в неделю являются лучшим средством от плохого сна. После йоги лучшим упражнением для улучшения сна была ходьба, а после нее — силовые упражнения. Положительные результаты становились заметными уже через 8-10 недель.

Полученные результаты несколько противоречат результатам масштабного анализа, проведенного в 2023 году, демонстрировавшего, что аэробные упражнения или упражнения средней интенсивности трижды в неделю являются наиболее эффективным способом улучшения качества сна у людей с нарушениями. Однако одно из исследований, которое было включено в исследование китайских ученых, свидетельствовало, что йога значительнее влияет на качество сна, чем другие виды упражнений.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

При этом занятия йогой можно отнести к аэробным или анаэробным упражнениям. Ее интенсивность может варьироваться в зависимости от используемой техники. Возможно, эти различия на практике объясняют разницу в результатах от исследования к исследованию.

Результаты последнего масштабного анализа не дают точного ответа, почему именно занятия йогой лучше всего влияют на качество сна, однако существует несколько предположений. В частности, йога не только повышает частоту сердечных сокращений, а также стимулирует мышцы и регулирует дыхание.

Исследования показывают, что контроль над дыханием может активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за «отдых и пищеварение». Некоторые исследования предполагают, что йога регулирует модели активности мозговых волн, что может способствовать более глубокому сну.

«При интерпретации результатов исследований нарушений сна следует проявлять осторожность, учитывая ограниченное количество включенных исследований и уникальные характеристики популяции пациентов с нарушениями сна», — предупреждают авторы исследования из Харбинского университета.

Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep and Biological Rhythms

Источник: ScienceAlert