Учёные хотят сделать клетки человека устойчивыми ко всем известным вирусам

В 2016 году учёные поставили перед собой достаточно амбициозную задачу в сфере генной инженерии. В рамках Genome Project-write планируется создать (а не просто модифицировать) клетки человека, обладающие иммунитетом ко всем известным вирусам.

На начальном этапе проект испытывал проблемы с финансированием, но затем всё наладилось. Гарвардский Институт Уайс и французская компания Cellectis, работающая в сфере иммунотерапии, заключили партнёрское соглашение. Оно позволит Cellectis поставлять оборудование для генной инженерии команде Института Уайса под руководством Джорджа Чарч. Учёные будут использовать специально модифицированные ферменты для удаления избыточных кодонов («триплетов» нуклеотидов, которые продуцируют аминокислоты для конкретных белков). Тем самым, по идее, получится препятствовать вирусам с этими кодонами проникать в клетки, чтобы производить копии самих себя.

Несмотря на важность этой сделки, говорить о результатах пока ещё рано. В рамках проекта необходимо произвести 400 тыс. изменений в 20 тыс. генов человеческого генома. Это не удастся сделать в краткосрочной перспективе. На текущий момент потребуется $30 млн для перекодирования генома человека, а задача по уменьшению этой суммы в 1000 раз потребует нетривиальных усилий. Фактически, участники Genome Project-write выделили себе 10 лет на достижение поставленной цели. И пока нет уверенности, что задачу удастся выполнить на протяжении этого промежутка времени.

Если учёным всё же удастся реализовать свой амбициозный проект, то устойчивые к вирусам клетки могут применяться для терапии стволовыми клетками, которая позволит обеспечить защиту от опасных вирусов, например, ВИЧ. Сфера применения может быть значительно шире. Например, учёные могли бы заменить кодоны, которые с большей вероятностью будут вызывать раковые опухоли. Кроме того, подход может применяться не только к человеческим клеткам, что позволит создавать устойчивые к вирусам сельскохозяйственные культуры.

Источник: Engadget