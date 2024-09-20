Угроза нацбезопасности: Украина ограничит Telegram для госслужащих и военных (обновлено)

Национальный координационный центр кибербезопасности Украины принял решение ограничить использование Telegram в государственных структурах и на объектах критической инфраструктуры.

Обновлено 20.09, 19:30. Добавлен комментарий пресс-службы Telegram.

19 сентября состоялось заседание НКЦК, на котором собрались представители ключевых государственных органов и силовых структур Украины. Среди участников были руководители Госспецсвязи, Нацполиции, Генштаба ВСУ, СБУ, Минобороны, НБУ, Минцифры, МИД, разведывательных органов и регуляторов в сфере электронных коммуникаций.

Александр Литвиненко, Секретарь СНБО, подчеркнул необходимость совместных усилий для противодействия киберугрозам. Главной темой обсуждения стали риски для национальной безопасности, связанные с использованием Telegram во время войны с россией.

Кирилл Буданов, начальник ГУР МО, предоставил доказательства доступа российских спецслужб к частным сообщениям пользователей Telegram, включая удаленные, и их персональным данным. Он подчеркнул, что вопрос Telegram касается не свободы слова, а национальной безопасности.

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Представители СБУ и Генштаба ВСУ сообщили об активном использовании Telegram врагом для кибератак, распространения фишинга, установления геолокации пользователей и корректировки ракетных ударов.

НКЦК запретил установку и использование Telegram на служебных устройствах работников государственных органов, военнослужащих, сотрудников сектора безопасности и обороны, а также предприятий критической инфраструктуры. Исключением станут лица, для которых использование мессенджера является частью служебных обязанностей.

Участники заседания также обсудили меры для обеспечения стабильной работы мобильной связи и интернета в условиях военного положения. Они поддержали создание отраслевого центра обмена информацией о киберугрозах по европейской модели ISAC. Кроме того, приняли решение по обеспечению непрерывной работы электронных коммуникационных сетей во время отключений электроэнергии.

НКЦК принял ряд решений для развития кибербезопасности в Украине. Среди них — начало национальной инициативы для усиления роли женщин в кибербезопасности и внедрение автоматизированной платформы CyberTracker для мониторинга реализации Стратегии кибербезопасности Украины.

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В комментарии сайту ITC.ua пресс-служба Telegram отрицает слова Буданова:

«Telegram никогда не предоставлял никаких данных для обмена сообщениями ни одной стране, включая Россию. Удаленные сообщения исчезают навсегда, и их невозможно восстановить. Каждый случай предполагаемой «утечки сообщений», который исследовал Telegram, был результатом скомпрометированного устройства из-за конфискации или вредоносного программного обеспечения».

Источник: Совет национальной безопасности и обороны Украины