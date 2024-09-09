Telegram вреден и представляет угрозу нацбезопасности. Все каналы надо регистрировать — Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал большое интервью «Радио Хартия». Среди других тем он также рассказал, что мессенджер Telegram представляет угрозу национальной безопасности.

Кирилл Буданов считает, что Telegram в Украине надо жестко регулировать из-за угрозы национальной безопасности.

«Telegram — это вредно. Я никогда не боялся этого говорить и прямо говорю. Telegram — это, реально, в нашем понимании, это угроза нашей национальной безопасности», — заявил начальник ГУР.

Начальник ГУР также добавил, что сейчас Telegram является основным источником получения новостей и информации в Украине. Мессенджер смог обойти по популярности все другие источники.

В то же время Кирилл Буданов говорит, что не хочет блокировки мессенджера на территории Украины. Он считает, что сделать это «достаточно сложно, однако, возможно». Однако вместо блокировки он предлагает провести полную регистрацию всех Telegram-каналов.

«Если ты хочешь вещать какие-то новости — пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал зарегистрирован за Ивановым Иваном Ивановичем, гражданином рф, который проживает в городе Москва, или за господином… гражданином Украины. И тогда он есть ответственность у человека личная за то, что он там размещает», — объяснил свою позицию Буданов.

Он добавляет, что некоторые каналы размещают цензурные материалы, и речь идет не только о войне. И за это нет никакой ответственности. А она должна быть.

Также Буданов затронул тему блокировки российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники». Он говорит, что в случае Telegram провести аналогичную блокировку труднее по техническим причинам. Но это возможно.

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Что касается вопроса Twitter, вреден он или нет, Буданов ответил: «Смотря, кто что на нем размещает». Но в целом глава ГУР не считает X/Twitter вредным, потому что это не тот источник, который массово использует наш противник.

Напомним, еще в начале года представители украинской власти начали обсуждать идею штрафов и государственного контроля деятельности Telegram. А в прошлом месяце председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от «Слуги народа» Никита Потураев заявил о необходимости блокировки Telegram в Украине.

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