Telegram-канал с фейковыми новостями о терактах во Львове заблокирован

Правоохранители заблокировали работу Telegram-канала, который распространял информацию о терактах во Львове. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению МВД, этот Telegram-канал администрировался с территории рф.

«Уже не впервые вражеская дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе», ─ говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на момент блокировки канала его аудитория насчитывала более 2500 участников.

Сейчас продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к распространению сообщений.

Учитывая блокировку канала, можно предположить, что украинские правоохранительные органы наладили сотрудничество с администрацией Telegram. Ранее украинские чиновники жаловались на отсутствие ресурсов и возможности регулировать деятельность Telegram в Украине и предлагали полностью заблокировать мессенджер.

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Источник: МВД

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