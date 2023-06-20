UI/UX-дизайнер, графический дизайнер, продакт-менеджер: Минцифра и Projector представляют новые образовательные сериалы на «Дія.Освіта»

ІТ-отрасль в Украине насчитывает более 300 тыс. специалистов и продолжает привлекать новых желающих «войти в ІТ». Интерес к ней остается высоким, поскольку она предлагает достойный уровень оплаты труда. Чтобы помочь желающим начать карьеру в ІТ-компании, Минцифра вместе с Projector решили запустить новые образовательные сериалы для желающих найти работу в ІТ-отрасли без знания кода. Соответствующие материалы уже доступны на платформе «Дія.Освіта»:

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР. Освоюйте найкращі практики фінансового менеджменту та ефективно керуйте фінансами в бізнесі! Більше про курс

UI/UX-дизайнер

Сериал ознакамливает с основами UX/UI-дизайна: теорией, правилами и инструментами. Главная героиня – Марьяна Бучкович, Lead Designer в Nextpage Agency, научит разрабатывать дизайн сайтов и приложений.

Ссылки на сериал.

Графический дизайнер

В образовательном сериале рассказывается о том, чем занимаются графические дизайнеры, какие задачи выполняют и какие инструменты используют. Курс содержит множество теоретической информации, без которой невозможно представить практику: колористика, типография, иллюстрация. Спикер – Антон Букорос, Senior Graphic Designer в League Design Agency.

Ссылки на сериал

Продакт-менеджер

Каждый эпизод образовательного сериала погружает зрителя в работу продуктового менеджера: учит анализировать рынок, формировать и проверять гипотезы. В главной роли Олег Фляк, продакт-менеджер в Neemb, сооснователь дизайн-студии Ornament, куратор курса Product Management в Projector.

Ссылки на сериал

Сериалы доступны на украинском языке и адаптированы к разным аудиториям. Теория представляется сразу через практику. После завершения сериала можно пройти финальный тест и получить сертификат.