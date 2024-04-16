«Уклонисты хвастаются красивой жизнью»: ГУР предупредило об ИПСО в TikTok

Главное управление разведки предупредило украинцев о российском ИПСО в TikTok и других социальных сетях. В нем мужчины снимают видео за границей на отдыхе, называют себя «уклонистами» и хвастаются красивой жизнью.

Как сообщает ГУР, подобные ролики быстро набирают просмотры и комментарии аудитории. Что, в свою очередь, продвигает их в тренды.

О целенаправленной вражеской пропагандистской кампании свидетельствует:

синхронность появления многочисленных песен и видео, которые «героизируют» мужчин, отказывающихся встать на защиту собственной страны;

анонимность авторов;

продвижение контента организованными группами ботов.

«Указанная ИПСО — классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть «защитники», а есть «уклонисты». Цель таких действий врага — сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе через внутреннее противостояние», — резюмирует ГУР.

Через некоторое время о враждебном ИПСО сообщил и Центр противодействия дезинформации СНБО.

Частью этой кампании раскола, как отмечает ЦПД, является в том числе и высокобюджетный видеоролик о «двух реальностях» украинцев — уклониста и мобилизованного

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