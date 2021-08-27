



Міністерство інфраструктури України, АТ «Укрзалізниця», компанія Stadler і Швейцарське агентство зі страхування експортних ризиків SERV підписали Меморандум, який дає старт відкриттю експортного фінансування Швейцарської конфедерації для України. Кошти будуть спрямовані на розвиток сектору залізничного транспорту в розмірі до 500 мільйонів євро.

Уперше за роки Незалежності Україна залучає експортне фінансування зі Швейцарії на державному рівні. Це відкриває значні можливості у напрямі оновлення рухомого складу Укрзалізниці.

«Для нас важливо, що співпраця зі Stadler передбачає не просто закупівлю потягів, але й локалізацію виробництва. Нам потрібен сучасний світовий досвід, технології та реальні потужності, які б змогли не у далекій перспективі, а вже за 2-3 роки запустити нові приміські маршрути City Express у Києві, Харкові та Дніпрі. Тому ми вітаємо компанію Stadler в Україні — це значно посилить конкуренцію та якість послуг на українському ринку», — розповідає Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Меморандум передбачає:

обов’язкову локалізацію виробництва Stadler із будівництвом нового заводу на території України;

закупівлю 60 нових електропотягів для проекту City Express : 30 потягів — для розвитку приміського сполучення у Києві, ще 30 — буде розподілено між Харковом та Дніпром;

: 30 потягів — для розвитку приміського сполучення у Києві, ще 30 — буде розподілено між Харковом та Дніпром; оновлення рухомого складу для забезпечення міжрегіонального сполучення: йдеться про 20 нових регіональних електропотягів і ще 10 — далекого сполучення.

«Тестові заїзди поїзда FLIRT ми проводили на території столичної агломерації. Наразі працюємо над розробкою технічно-економічного обґрунтування проекту, завершуємо підготовку технічних вимог до рухомого складу та платформ. Вже до кінця вересня плануємо оголосити тендер. Наше завдання — розвантажити в’їзди до столиці та скоротити час поїздок до робочих місць мешканців із міст-сателітів столиці», — зазначив в.о. Голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Зазначимо, що швейцарський виробник залізничного рухомого складу Stadler пропонує широкий спектр залізничного та міського транспорту: високошвидкісні поїзди, міжміські поїзди, регіональні та приміські поїзди, рухомий склад для метро, трамваї-потяги та трамваї. Компанія Stadler також виробляє пасажирські вагони, магістральні та маневрові локомотиви. Заводи компанії, крім Швейцарії, розташовані в Німеччині, Польщі, Білорусі, Іспанії, Румунії та США.

Державне агентство SERV займається страхуванням кредитних ризиків, які пов’язані з експортом товарів та послуг. Страхування та гарантії SERV захищають швейцарських експортерів від дефолту та сприяють залученню коштів в експортні проекти. Рішення SERV також допомагають компаніям отримувати позики під низькі відсотки або вищі кредитні ліміти, щоб заощадити кошти при експорті товарів та послуг.

Джерело: Міністерство інфраструктури України