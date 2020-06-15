Украина возобновила международное авиасообщение, первый регулярный рейс в Борисполь выполнила «Белавиа»

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Сегодня, 15 июня, Украина, как и было запланировано, после двухмесячного перерыва возобновляет регулярное международное авиасообщение. Внутренние авиаперелеты, как известно, по некоторым направлениям выполняются с 5 июня.

Первый регулярный перелет в аэропорт Борисполь и Украину с начала карантина в марте выполнила беларуская авиакомпания «Белавиа» — Boeing 737-800 с бортовым номером EW-456PA доставил пассажиров из Минска в украинскую столицу рейсом B2 843 в 09:35. К слову, «Белавиа» анонсировала рейсы с 15 июня из Минска сразу в четыре украинских города — Киев, Львов, Одессу и Харьков. «Белавиа» уже продает билеты на рейсы в аэропорт Борисполь, аэропорт «Киев» (Жуляны), Одессу, с 16 июня стартуют продажи билетов во Львов, а с 18 июня — в Харьков. Также компания предлагает транзит через Минск в другие города Европы.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, объявляя об открытии регулярного международного сообщения, заявил, что авиакомпания необходимо время на налаживание рейсов и продаж билетов. Напомним, на прошлой неделе правительство официальным решением открыло пункты пропуска в аэропортах и разрешило въезд иностранцев в Украину, однако с придерживанием 14-дневного карантина после въезда из регионов риска.

Международные перелеты будут восстанавливать поэтапно. Как ранее рассказывал министр инфраструктуры Владислав Криклий, два обязательных условия возобновления международного авиасообщения между двумя странами:

если принимающая страна соглашается принимать украинцев, а Украина — граждан этого государства; за рубежом наблюдается благоприятная эпидемиологическая ситуация.

На этой неделе, кроме Belavia, еще три авиакомпании должны совершить первые рейсы в Борисполь:

Lufthansa: Франкфурт – Киев (Б) – Франкфурт

KLM: Амстердам – Киев (Б) – Амстердам

SWISS International Airlines Цюрих – Киев(Б) – Цюрих

С 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать лоукост Wizz Air Hungary (компания уже имеет разрешения).

С 21 июня — Ryanair из Киева в Барселону, Мадрид и Кракова (разрешения на осуществление рейсов ожидаются).

С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании, но пока подробностей на этот счет нет.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать существующие ограничения на въезд в страну назначения. Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия рекомендовала продлить до 30 июня запрет на въезд иностранцев на территорию ЕС и Шенгенской зоны, а с 1 июля запрет будет снят только для граждан из стран зеленого списка (пока в нем есть только Албания, Боснии и Герцеговина, частично признанное государство Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия).

Правительство Украины постановлением №435 от 3 июня 2020 года разрешило работу аэропортов для приема международных регулярных рейсов с 15 июня, но только в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Соответствующую оценку делает региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основании утвержденных правительством критериев. Один из них — это инцидентность или общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения. По данным Минздрава Украины на 14 июня, инцидентность в Киеве — 16,64, а Львовской области — 26,92 на 100 тыс. населения. То есть, исходя из действующих нормативных документов, аэропорты в этих регионах не должны работать на прием рейсов.

О правилах работы авиакомпаний и аэропортов после возобновления рейсов, ранее утвержденные Госавиаслужбой, можно узнать из нашего предыдущего материала.

Источник: Владислав Криклий и Avianews.com