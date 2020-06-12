Кабмин открыл пункты пропуска в аэропортах и разрешил въезд иностранцев в Украину

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Несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине в последние несколько дней, Кабинет министров принял решение открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах страны. Это решение было принято не внеочередном заседании правительства 12 июня.

Вместе с тем, Кабмин разрешил въезд в Украину для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19.

«Продолжаем постепенно восстанавливать нашу авиацию. Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение», — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, такое решение является ожидаемым и неотъемлемо связанным с восстановлением международного регулярного пассажирского авиасообщения в Украине с 15 июня. Владислав Криклий добавил, что в первую очередь границы будут открываться для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией.

При этом Владислав Криклий заявил следующее:

«Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защита наших граждан остаются в приоритете».

Также министр рассказал, в какие страны украинцы смогут летать с 15 июня:

Албанию, США – без ограничений на границе;

Великобританию – с соблюдением карантина в течение 14 дней;

Турцию – без ограничений на границе, но с тестированием по прибытию.

Тунис – с 27 июня с тестированием по прибытию.

Также будет рассмотрена возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине властями Кипра, Черногории, Грузии, Греции – с 1 июля.

Источник: Министерство инфраструктуры