Украинская компания Ajax провела масштабную онлайн-презентацию Ajax Special Event, во время которой представила новинки и обновления [видео]





В Ajax отметили, что из-за пандемии у компании нет возможности представить новое оборудование и программные улучшения в обычном режиме, поэтому было решено впервые провести виртуальную презентацию новинок. На Ajax Special Event пригласили партнеров и пользователей из 96 стран, а сама трансляция проходила на девяти языках.

Какой бы продвинутой не была система безопасности, у нее есть ахиллесова пята – учетная запись пользователя, доступ к которой может попасть в чужие руки. В Ajax решили добавить современные средства цифровой безопасности. Уже в мае все пользователи Ajax получили контроль сессий по умолчанию и возможность активировать 2-факторную аутентификацию. С ними злоумышленники не смогут получить доступ к аккаунту пользователя даже зная логин и пароль. А если вход в учетную запись будет выполнен с подозрительного устройства, пользователи тут же об этом узнают и смогут прекратить сессию.

Альтернативная плата блока питания (PSU) поможет защищать движимое имущество без электроснабжения – яхты, автомобили службы доставки, передвижные контейнеры, дома на колесах. Новые PSU 12V и PSU 6V заменяют комплектные блоки питания хабов, позволяя питать устройства от аккумулятора.

Новая и самая мощная централь Ajax Hub 2 Plus имеет процессор в четыре раза мощнее чем у обычного хаба и в 8 раз больше памяти. Поддерживает больше датчиков, чем предшествующие модели (до 200), в том числе с фотоверификацией, и больше камер (до 100). Также в нем впервые появилась поддержка LTE. Всего в наличии 4 независимых канала связи: 2хSIM (4G/3G/2G), Ethernet, Wi-Fi. Благодаря этому, даже аномальная череда аварий или сбоев в работе сетевого оборудования не лишит систему связи с внешним миром.

Со следующим обновлением фирменной операционной системы OS Malevich в Ajax появится функция импорта данных. Если раньше процесс переподключения всех датчиков со старого хаба на новый мог занимать несколько часов, то сейчас можно вызвать инсталлятора, который справится за 5 минут. Также теперь не придется заново настраивать централь, демонтировать и переподключать каждое устройство системы, приглашать пользователей и определять их права — для импорта понадобится только доступ к старому хабу и подключение к интернету.

Релиз OS Malevich 2.9 запланирован на август 2020 года, новая версия операционной системы будет доступна хабам всех моделей в течение месяца. Обновление ОС также принесет ряд дополнительных возможностей, в частности:

Временное отключение устройства — позволит избегать ложных уведомлений, если устройства работают некорректно.

Импульсный режим — временная подача питания на реле и умную розетку Socket. Позволит еще комфортнее настраивать сценарии автоматизации и защиту дома.

Кастомный тип тревог для Button — тревожную кнопку можно запрограммировать на определенный тип уведомления: вторжение, пожар, медпомощь, тревожная кнопка, газовая тревога.

Передача координат смартфона — при нажатии тревожной кнопки в приложении охранной компании будут передаваться координаты вашего смартфона.

Защита от случайных нажатий для SpaceControl — команду с брелока можно будет отправить по двойному или долгому нажатию.

Настройка световой индикации Socket — можно будет отрегулировать/отключить яркость подсветки розеткиStreetSiren DoubleDeck

Компания Ajax работает на многих рынках и у каждого региона есть свои специфические требования к оборудованию. Например, британский рынок безопасности – это зрелый рынок, вокруг которого создано много традиций. Одна из них — это брендирование уличных сирен.

Предоставив традиции современный вид, Ajax представили StreetSiren DoubleDeck – беспроводную уличную сирену с креплением для брендированной лицевой панели. На ней могут быть размещены логотип и контакты монтажной или охранной компании, которая отвечает за безопасность объекта.

Продолжая тему региональных запросов, осенью Ajax презентует новую операционную систему OS Malevich 2.10, в которой будет содержаться ряд программных решений для всего рынка. Например, совместно с норвежским производителем пожарных систем Elotec, Ajax Systems работают над проектом пожарной безопасности Бергена. Пожарные датчики Ajax будут защищать жилые дома на городской средневековой набережной, которая охраняется ЮНЕСКО.

Для этого в приложении и операционной системе добавят задержку интерконнекта (когда при срабатывании одного датчика активируются все) пожарных датчиков на 2 минуты. Это поможет избежать напрасных тревог. Например, если датчик сработал на перегретую сковороду и проблема тут же устранилась, нет смысла оповещать всех жильцов о пожарной угрозе сиренами датчиков.

Также после этого обновления Ajax будет соответствовать требованиям британских стандартов: станет доступна функция подтверждения тревоги несколькими датчиками, а также появится опциональный двухэтапный режим постановки/снятия с охраны.

MultiTransmitter даст возможность пользователям проводных систем безопасности безболезненно перейти на Ajax. Новый модуль интеграции MultiTransmitter позволяет интегрировать проводные датчики сторонних производителей в систему. Одновременно к нему можно подключить 18 проводных устройств и для каждого настроить тип тревоги.

Пользователям не надо будет убирать уже проложенные кабели или выбрасывать прежние датчики. Кабельные устройства присоединятся к MultiTransmitter и передают тревоги на хаб Ajax по радиосети Jeweller. Дальше хаб передает их на смартфон пользователя и на пульт охранной компании. Есть возможность использовать группы, режим охраны 24/7 и даже задействовать сторонние устройства в сценариях. Теперь пользователь также сможет добавить датчики системы безопасности Ajax, которые будут работать вместе с проводными.

Для охранных компаний и больших корпоративных клиентов Ajax представили бета-версию собственного пульта центрального наблюдения — 911. С ним любая охранная компания будет готова к мониторингу тревог всего за несколько минут. Не нужно будет беспокоиться о закупке и настройке серверов, организации сетевой инфраструктуры, выделенных IP. Достаточно подключить компьютер к интернету и войти в учетную запись Ajax PRO. Подойдет даже слабый ноутбук, так как весь процессинг происходит в облаке.

Источник: Ajax