Українські Front-end Developer-и: якою мовою пишуть, які фреймворки використовують та скільки заробляють

Профільний ресурс DOU.UA провів дослідження українських Front-end Developer-ів на основі 1440 анкет, заповнених під час літнього зарплатного опитування. Отже, майже половина Front-end Developer’ів у Києві має тайтл Senior, дещо менше за інших розробників фронтендери навчаються у КПІ, популярність TypeScript активно зростає, а зарплати тих, у кого це основна робоча мова, вищі за JavaScript’ерів.

Середній вік фронтенд-розробників майже не відрізняється від середнього віку інших ІТ-спеціалістів: медіана для фронтендера 28 років, для розробників та ІТ-спеціалістів загалом — 29 років. Як і решта ІТ-спеціалістів, більша частина фронтенд-фахівців мають вищу освіту (86% фронтендерів і 87% розробників загалом). Дещо рідше, у порівнянні з іншими розробниками, вони вчилися в КПІ (12% проти 14% серед усіх розробників) і дещо частіше — у невеликих чи непрофільних вишах (55% проти 49%).

Серед фронтендерів вища частка жінок, ніж серед інших розробників — 12% проти 8% загалом у розробці. Хоча і тут їх помітно менше, ніж з-поміж інших ІТ-спеціалістів (23% всіх опитаних нами ІТ-спеціалістів — жінки). У фронтенді більше початківців: лише 29% цих спеціалістів мають понад 5 років досвіду в ІТ, в той час як у середньому серед розробників їх частка сягає 42%. Як наслідок, серед них менше фахівців рівня Senior і вище (36% проти 47% серед розробників загалом), а більше спеціалістів рівня Middle (42% проти 36%) та Junior (20% проти 15%). Також фронтендери дещо гірше за інших розробників знають англійську: 58% оцінюють свій рівень як початковий чи середній, водночас з-поміж розробників загалом таких 52%.

Практично всі фронтенд-спеціалісти в роботі використовують JavaScript (96% опитаних), а 70% — TypeScript. TypeScript поступово здобуває все більшу популярність серед фронтендерів: у 2021 році ця мова є основною для 28% з них (в грудні 2020-го — для 25%). Частка тих, для кого основною є JavaScript, знизилася за пів року з 72 до 69%. 64% опитаних користуються бібліотекою React.js, ще 29% — Angular. Інші бібліотеки та фреймворки менш популярні: 18% фронтенд-спеціалістів використовують Vue.js, 10% — jQuery, 9% — React Native, 3% — WordPress, решта — менше як 1% на кожну мову. 49% респондентів обирають одну бібліотеку чи фреймворк для роботи, 28% — два і ще 23% — три.

Ті, для кого JavaScript є основною мовою програмування, віддають перевагу бібліотеці React.js (70%), далі за популярністю — Angular (19%). Також вони частіше використовують Vue.js (22%), jQuery (12%), React Native (10%), WordPress (3%), ніж ті, в кого основна мова програмування TypeScript. Розробники, які частіше застосовують TypeScript, однаково часто використовують як Angular (53%), так і React.js (51%), а інші фреймворки майже не залучають. У порівнянні з іншими розробниками, фронтенд-спеціалісти частіше пишуть для Web, а також для мобільних платформ.

Зарплати Front-end дещо нижчі, в порівнянні із зарплатами Back-end, Full Stack і спеціалістів з Mobile. Медіанні зарплати у фронтендерів, за даними нашого опитування, в червні 2021 року становили $2500, водночас у Back-еnd та Mobile — $3000, а Full Stack — $2800. Насамперед це можна пояснити тим, що у Front-еnd працює менше досвідчених спеціалістів, ніж серед інших спеціалізацій. Якщо порівнювати розробників з однаковим досвідом роботи, то різниця в зарплатах зникає, і досвідчені фронтендери отримують такі ж зарплати, як і спеціалісти у Back-еnd, Full Stack та Mobile.

У спеціалістів з TypeScript медіанна зарплата вища. Серед тих, у кого це основна мова програмування, вона становить $3000 проти $2300 у тих, в кого основна мова JavaScript. Фронтендери, які переважно використовують TypeScript, дещо досвідченіші за тих, хто обирає JavaScript (понад 5 років в ІТ мають 36% спеціалістів з TypeScript проти 25% серед тих, для кого основна мова JavaScript).Проте фахівцям, що пишуть на TypeScript, готові платити більше, попри досвід. Різниця в зарплатах зникає лише серед найбільш досвідчених розробників: медіанні зарплати тих, хто має понад 10 років досвіду в ІТ, практично однакові для обох мов.

Зарплата фронтендерів також залежить від міста, типу та розміру компанії, рівня англійської та полу:

Повна версія дослідженная доступна за наступним посиланням.

Джерело: DOU.UA