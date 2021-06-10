Українські оператори мобільного зв’язку припиняють надавати послугу Mobile ID
Українські оператори мобільного зв’язку поступово припиняють надавати послугу Mobile ID, звернуло увагу видання AIN.UA.
Так, на сайті Vodafone Україна зазначено:
«З 01.03.2021 підключення нових клієнтів до послуги «Mobile ID» закрито. 31.05.2021 послуга «Mobile ID» буде відключена для раніше підключених клієнтів. За невикористаний період клієнтам повернені кошти».
У той же час Київстар більш розгорнуто розповів про зміни в умовах обслуговування послуги Mobile ID:
«З 17 червня 2021 року Київстар припиняє підключення нових абонентів до послуги Mobile ID, а також закриває можливість випуску, поновлення й продовження терміну дії сертифікатів електронних ключів для всіх користувачів сервісу.
З 1 листопада 2021 року послуга Mobile ID закриється у повному обсязі, користування нею для мобільної цифрової ідентифікації, а також підписання документів за допомогою КЕП Mobile ID стане недоступним. Користувачам сервісу рекомендовано до цього часу звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДП ДІЯ за телефонами +38 (067) 107-20-21, +38 (067) 107-20-41 для віддаленого блокування наявних сертифікатів.
Рішення компанії про поступове закриття послуги Mobile ID обумовлено низкою факторів на ринку довірчих послуг України й подальшою економічною недоцільністю підтримки та розвитку технології КЕП Mobile ID – кваліфікованого електронного підпису, що міститься на захищеній SIM-картці в мобільному телефоні абонента.
Нагадаємо, що Київстар запустив Mobile ID у дослідну експлуатацію ще у грудні 2017 року, а в грудні 2018 року першим серед телеком-операторів здійснив національний комерційний запуск послуги. Протягом кількох років Київстар розвивав сервіс, надаючи громадянам та бізнес-компаніям можливості віддаленої ідентифікації на державних і комерційних електронних ресурсах та підписання документів онлайн».
Що стосується lifecell, то цей оператор закрив сторінку сайту, присвячену Mobile ID, та припинив підключення нових користувачів цієї послуги. При цьому оператор поки що продовжує надати послугу корпоративним клієнтам і офіційно не повідомляв про плани закриття Mobile ID.
Експерти вважають, що на ринку України технологія Mobile ID програла конкуренцію безкоштовним аналогам, до числа яких належать кваліфіковані електронні підписи банків та порталу держпослуг «Дія».
Джерело: AIN.UA