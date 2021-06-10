Українські оператори мобільного зв’язку припиняють надавати послугу Mobile ID

Українські оператори мобільного зв’язку поступово припиняють надавати послугу Mobile ID, звернуло увагу видання AIN.UA.

Так, на сайті Vodafone Україна зазначено:

«З 01.03.2021 підключення нових клієнтів до послуги «Mobile ID» закрито. 31.05.2021 послуга «Mobile ID» буде відключена для раніше підключених клієнтів. За невикористаний період клієнтам повернені кошти».

У той же час Київстар більш розгорнуто розповів про зміни в умовах обслуговування послуги Mobile ID:

«З 17 червня 2021 року Київстар припиняє підключення нових абонентів до послуги Mobile ID, а також закриває можливість випуску, поновлення й продовження терміну дії сертифікатів електронних ключів для всіх користувачів сервісу.

З 1 листопада 2021 року послуга Mobile ID закриється у повному обсязі, користування нею для мобільної цифрової ідентифікації, а також підписання документів за допомогою КЕП Mobile ID стане недоступним. Користувачам сервісу рекомендовано до цього часу звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДП ДІЯ за телефонами +38 (067) 107-20-21, +38 (067) 107-20-41 для віддаленого блокування наявних сертифікатів.

Рішення компанії про поступове закриття послуги Mobile ID обумовлено низкою факторів на ринку довірчих послуг України й подальшою економічною недоцільністю підтримки та розвитку технології КЕП Mobile ID – кваліфікованого електронного підпису, що міститься на захищеній SIM-картці в мобільному телефоні абонента.

Нагадаємо, що Київстар запустив Mobile ID у дослідну експлуатацію ще у грудні 2017 року, а в грудні 2018 року першим серед телеком-операторів здійснив національний комерційний запуск послуги. Протягом кількох років Київстар розвивав сервіс, надаючи громадянам та бізнес-компаніям можливості віддаленої ідентифікації на державних і комерційних електронних ресурсах та підписання документів онлайн».