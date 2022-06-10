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Украинский автозавод «Еврокар» возобновил сборку автомобилей Skoda

Украинский автозавод «Еврокар» возобновил сборку автомобилей Skoda

Сегодня, 10 июня 2022 года, украинский автозавод «Еврокар» возобновил сборку автомобилей Skoda. Чешская компания Skoda Auto, входящая в состав концерна Volkswagen Group, решила оказать дополнительную поддержку Украине на экономическом фронте и возобновила поставки машинокомплектов в нашу страну.

В частности, в первую партию вошли 80 кроссоверов KODIAQ и KAROQ в формате SKD-комплектов. Отметим, что SKD (Semi Knocked Down) означает, что силовой агрегат (двигатель, коробка передач, передняя ось), задняя ось, колеса, выхлопная система, а также карданный вал для моделей 4×4 демонтированы из готовых автомобилей. Основные комплектующие вместе с кузовом отправляются на повторную сборку на завод в Украине.

Дальнейшее увеличение объемов производства будет напрямую зависеть от спроса на новые автомобили и развития войны в Украине. Свободные помещения завода и дальше будут служить центром проживания временно перемещенных лиц.

Напомним, что «Еврокар» расположен в Ужгородском районе Закарпатской области. Территория расположения завода «Еврокар» граничит со Словакией и Венгрией. Строительство автозавода было начато 23 июля 2001 года, с тех пор предприятие постоянно реализует инновационную и инвестиционную деятельность. 19 декабря 2011 года «Еврокар» отметил десятилетие производственной деятельности с момента технического пуска завода 2001 года. Общий объем инвестиций в проект Еврокар составляет $250 млн.

Источник: Еврокар


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