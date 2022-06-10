Сегодня, 10 июня 2022 года, украинский автозавод «Еврокар» возобновил сборку автомобилей Skoda. Чешская компания Skoda Auto, входящая в состав концерна Volkswagen Group, решила оказать дополнительную поддержку Украине на экономическом фронте и возобновила поставки машинокомплектов в нашу страну.

В частности, в первую партию вошли 80 кроссоверов KODIAQ и KAROQ в формате SKD-комплектов. Отметим, что SKD (Semi Knocked Down) означает, что силовой агрегат (двигатель, коробка передач, передняя ось), задняя ось, колеса, выхлопная система, а также карданный вал для моделей 4×4 демонтированы из готовых автомобилей. Основные комплектующие вместе с кузовом отправляются на повторную сборку на завод в Украине.

Дальнейшее увеличение объемов производства будет напрямую зависеть от спроса на новые автомобили и развития войны в Украине. Свободные помещения завода и дальше будут служить центром проживания временно перемещенных лиц.

Напомним, что «Еврокар» расположен в Ужгородском районе Закарпатской области. Территория расположения завода «Еврокар» граничит со Словакией и Венгрией. Строительство автозавода было начато 23 июля 2001 года, с тех пор предприятие постоянно реализует инновационную и инвестиционную деятельность. 19 декабря 2011 года «Еврокар» отметил десятилетие производственной деятельности с момента технического пуска завода 2001 года. Общий объем инвестиций в проект Еврокар составляет $250 млн.

Источник: Еврокар