Украинский производитель охранных систем Ajax Systems присоединил к себе команду разработчиков умных гаджетов Concepter
Украинский производитель беспроводных систем безопасности Ajax Systems сообщил о покупке инженерной команды студии дизайна и разработки продуктов Concepter. Последний получил известность благодаря портативной вспышке iBlazr, чехла iblazr Case для iPhone, тайм-трекера Soul и прочим проектам.
Финансовые подробности и условия сделки сторонами не разглашаются, за исключением того, что разработчики Concepter перейдут на должности в разные R&D команды Ajax Systems, где будут работать над созданием новых устройств.
Компания Ajax Systems сейчас активно расширяется и ищет талантливых инженеров. Недавно она открыла новый R&D офис в Виннице (два других R&D офиса компании расположены в Харькове и Киева). В то же время о Concepter в последнее время не было никаких новостей.
«Мы пополнили команду Ajax Systems разработчиками из Concepter, чтобы ускорить наш рост и инженерную силу. Специалисты Concepter имеют богатый опыт выполнения сложных кастомных проектов. Мы рады, что дальше они будут создавать крутые продукты вместе с нами.
Наша глобальная цель — поиск талантов и формирование новой инженерной элиты страны. До конца года мы хотим удвоить наш R&D»
Александр Конотопский,
CEO Ajax Systems