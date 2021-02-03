Украинский производитель охранных систем Ajax Systems присоединил к себе команду разработчиков умных гаджетов Concepter

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Украинский производитель беспроводных систем безопасности Ajax Systems сообщил о покупке инженерной команды студии дизайна и разработки продуктов Concepter. Последний получил известность благодаря портативной вспышке iBlazr, чехла iblazr Case для iPhone, тайм-трекера Soul и прочим проектам.

Финансовые подробности и условия сделки сторонами не разглашаются, за исключением того, что разработчики Concepter перейдут на должности в разные R&D команды Ajax Systems, где будут работать над созданием новых устройств.

Компания Ajax Systems сейчас активно расширяется и ищет талантливых инженеров. Недавно она открыла новый R&D офис в Виннице (два других R&D офиса компании расположены в Харькове и Киева). В то же время о Concepter в последнее время не было никаких новостей.