Украинцы выбрали дизайн новой военной марки — «Добрый вечер, мы из Украины!» (победили «тракторные войска» 🚜💪)

В голосовании в приложении «Дия» украинцы выбрали эскиз следующей марки — «Добрый вечер, мы из Украины!». Всего в опросе за неделю приняли участие 833 803 украинца, среди них в приложении «Дия» — 766 626 пользователей. Для сравнения, за предыдущую марку «Русский военный корабель… ВСЕ» проголосовали скромные 8000.

За марку-победителя — «Трактор, который тащит танк» — проголосовали 41,2% опрашиваемых. На втором месте путин, которого останавливают ВСУ — 18,6%. Третье место у воина из KALUSH — 14,8%. Четвертое и пятое место разделили гусь в поле с военными и керамический петушок. За них отдали свой голос 13% и 12,5%.

«Тракторные войска» — общее название сообщества отважных украинских фермеров, которые отнимают военную технику у российских оккупантов и отдают их нашей армии. Эти люди — настоящие герои русско-украинской войны. Им посвящено немало рисунков, стикеров Telegram, мемов, песен, а также игр (например, вот и вот). Теперь «тракторные войска» украсят третью военную марку от «Укрпошты»

Результаты опроса через приложение в абсолютных цифрах:

Трактор, который тащит танк — 314 473 голосов путин, которого останавливают ВСУ — 146 347 голосов воин из KALUSH — 109 289 голосов Керамический петушок — 98 443 голосов Гусь в поле с военными — 98 074 голосов

Гендиректор Игорь Смилянский также сообщил, что просьбу о надписи «Добрый вечер» «Добрый вечер, мы из Украины!» — музыкальный трек от PROBASS ∆ HARDI, релиз которого состоялся в октябре 2021 года, а также неофициальное военное приветствие, которое приобрело безумную популярность после российского вторжения. Трек вышел на 8 место в украинском чарте Apple Music в марте 2022 года в компании увидели, и пообещал добавить ее на марку.

Напомним, тематика почтовой марки была выбрана благодаря народному голосованию. В мае более 600 тыс. украинцев из 5 вариантов выбрали именно «Добрый вечер, мы из Украины!» . На конкурс эскизов было направлено более 1500 работ.

Почтовая марка «Добрый вечер, мы из Украины» выйдет в середине июля (точную дату сообщат дополнительно) тиражом 5 миллионов экземпляров, из которых 3 миллиона с номиналом для оплаты почтовых отправлений внутри страны и 2 миллиона — с номиналом, предназначенным для оплаты международной почтовой корреспонденции.

Также в планах национального почтового оператора выпуск марки с легендарным Ан-225 «Мрия» и еще одной с псом-разминировщиком Патроном.