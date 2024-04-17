Украина запускает производство «Шмавика» — аналога китайского DJI Mavic

Украинская компания запускает в серийное производство собственного аналога популярного среди военных китайского квадрокоптера DJI Mavic.

Как сообщает Forbes, его создала украинская компания, которая серийно производит дроны различного назначения с 2017 года. В частности — коптеры-бомберы. Ее название и имена представителей не указывают из-за военных рисков.

Почему «Шмавик»?

Как рассказывает издание, название «шмавик» предложил «один очень уважаемый человек в стране, и это название понравилось команде».

Но оно уже и так давно есть в употреблении украинских военных. С 2014 «Шмавиками» на фронте с 2014 года называли все легкие разведывательные дроны независимо от их происхождения.

Стоимость

Стоимость разработки колеблется в районе $500 000.

Известно, что на создание таких дронов ушел год. В феврале 2024-го дрон прошел испытания в условиях активных радиопомех.

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Сейчас компания изготовила более 300 дронов.

До первого июня компания планирует запустить первую линию производства в объеме 500 штук в месяц. План до конца лета — выйти на производство 2500 «штук» в месяц.

Также компания строит производство в Польше, где будут производить комплектующие для дрона.

Как заявил СЕО компании, запланированные производственные мощности обеих площадок позволяют производить до 5000 дронов ежемесячно.

Цена комплекта «шмавика» аналогична китайскому — около $3500.

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В комплект входит:

кейс с дроном;

смарт-пульт с 10-дюймовым экраном;

пять аккумуляторов;

четыре запасных пропеллера;

зарядная станция;

кабели;

инструментами для ремонта.

Технические характеристики

Преимущества

Конструкция «Шмавика» устойчива к повреждениям, его можно ремонтировать и обслуживать в полевых условиях.

Дрон также имеет штатную систему сброса для установки двух боеприпасов по 500 г каждый.

С максимальной нагрузкой может летать 35 мин в радиусе 15 км на одной батарее, без боеприпасов — 75-80 мин в зависимости от условий полета.

Важнейшее преимущество «Шмавика» — защищенность от вражеских РЭБ: «дрон постоянно меняет частоты, на которых работает».

Система навигации беспилотника работает на основе GNSS-приемника и направленной GNSS-антенны.

Приемник отсекает ложные данные и при необходимости, при невозможности противостоять, выключает работу по спутникам и переводит дрон в ручной режим управления, объясняет представитель компании.

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