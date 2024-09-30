Новости Кино 30.09.2024 в 10:24 comment views icon

Украинская фантастическая лента «Ты — Космос» взяла главную награду Страсбургского кинофестиваля, известно время выхода в прокат

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Андрій Русанов

Автор сайта

Украинская фантастическая лента «Ты — Космос» взяла главную награду Страсбургского кинофестиваля, известно время выхода в прокат

Фантастический фильм «Ты — Космос» (U Are the Universe) украинского режиссера Павла Острикова получил главную награду фестиваля фантастики во Франции.

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Лента «Ты — Космос» получила главную награду Golden Octopus («Золотой осьминог») Фестивале европейского фантастического кино в Страсбурге, Франция. Об этом сообщает Госкино, агентство поздравляет авторов фильма от имени государства.

Ти — Космос

Также лента получила награду Silver Melies («Серебряный Мельес»). Эта награда открывает для фильма возможность в дальнейшем получить престижную европейскую награду жанрового кино Golden Melies («Золотой Мельес»).

«Ты — Космос» рассказывает историю выживания и любви в космосе на фоне глобальной катастрофы, постигшей Землю. Лента стала полнометражным дебютом Павла Острикова. Главную роль в ней играет актер Владимир Кравчук, который сейчас проходит службу в ВСУ. Его компаньона, робота Максима, озвучил Леонид Попадько, тоже ныне военнослужащий.

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Декорации фильма, включая пять жилых модулей корабля, были созданы в павильонах ГП «Национальная кинематека Украины». Аниматроник робота мог самостоятельно двигаться в кадре. «Ты — Космос» дебютировал на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF), в украинский прокат он выйдет весной 2025 года.

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Источники: Госкино, Общественное

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