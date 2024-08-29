Украинские военные замечают таинственное зеленое сияние на позициях — подозревают вражескую разведку (обновлено)

Украинский эксперт по дронам, средствам РЭБ и другой военной радиоэлектронике Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказал про таинственное зеленое сияние над позициями ВСУ.

Первый пост Флеша на эту тему вышел вчера, в нем он продемонстрировал фото неизвестного явления. По словам Бескрестнова, по состоянию на 28 июня он получил уже третье сообщение от украинских военных о зеленом свете. Эффект подсвечивает позиции и иногда сопровождает транспорт. Никаких звуков при этом не слышно. Эксперт называет явление непонятным.

ОБНОВЛЕНО: Флеш назвал источник зеленого сияния.

Сегодня, 29 августа, Флеш пишет уже о реакции десятков военных, которые видели это явление. Он добавил фото его вида на земле.

Комментаторы постов в Telegram упоминают о стартапе Reflect Orbital, который предоставляет услугу подсветки (буквально) объектов на поверхности Земли со спутников, или китайские разведывательные спутники, которые тоже создают эффекты зеленого света. Некоторые подозревают дроны и другие воздушные средства, а также высокие башни.

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Кто-то говорит, что зеленый луч блуждает, а когда «видит» то, что ищет — зависает над местом. Все версии сходятся на вероятной активности каких-то средств разведки российских оккупантов. По некоторым комментариям, после появления эффекта возможны «прилеты» — рассказывают о конкретных случаях. Сейчас точной информации о явлении нет.

Источник: О связи от Сергея Флэша

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