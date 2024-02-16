Украинский хакер признал себя виновным в атаках Zeus и IcedID — ему грозит до 40 лет заключения

Один из лидеров известной киберпреступной группировки JabberZeus, гражданин Украины, Вячеслав Пенчуков (также известный, как «танк» и «отец») был арестован в 2022 году — во время поездки с женой в швейцарскую Женеву — и экстрадирован в США в 2023 году.
Впервые Минюст США выдвинул обвинения хакеру в 2012 году — за участие в операции с использованием вредоносной программы Zeus и кражу миллиона долларов с помощью персональных идентификационных номеров, номеров банковских счетов, учетных данных и другой конфиденциальной информации, похищенной с зараженных устройств.
Пенчуков также был одним из руководителей операции с использованием программ-вымогателей Maze. Позже, чтобы избежать ответственности, ее переименовали в Egregor и Sekhmet — однако хакера и других подозреваемых таки задержала в 2021 году украинская полиция, в рамках совместной международной операции.
Как отмечал журналист-расследователь Брайан Кребс, Пенчуков долгое время избегал наказания в Украине из-за своих высокопоставленных связей — в частности, упоминается о покойном сыне Виктора Януковича.
Пенчуков также руководил операциями с вредоносным программным обеспечением IcedID (или Bokbot) и находился в розыске ФБР более 10 лет.
«Вячеслав Пенчуков был лидером двух групп, которые заразили тысячи компьютеров вредоносным программным обеспечением. Они похитили миллионы долларов у своих жертв и даже атаковали крупную больницу с помощью программ-вымогателей, оставив ее неспособной оказывать критическую помощь пациентам в течение двух недель», — говорит исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Аргентьери.
Пенчуков признал себя виновным по обвинению в заговоре, связанном с вымогательством и его руководящей ролью в операции Zeus; и по обвинению в заговоре с целью совершения мошенничества и его руководящей роли в операциях с вредоносным ПО IcedID.
Хакеру грозит максимальное наказание в 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения. Вынесение приговора назначено на 9 мая.
Источник: Bleeping Computer
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