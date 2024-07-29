Украинский щит для американского БМП M2 Bradley — стартует серийное производство защиты от дронов

Компания «Метинвест» завершила испытания нового комплексной защиты БМП M2 Bradley Сил обороны Украины от ударов российских беспилотников.

Новый раздвижной экран для «Брэдли» прошел успешные испытания, которые завершились в последние дни. Об этом сообщил операционный директор «Метинвест» Александр Мироненко. По его словам, сейчас металлургическая компания приступает к массовому производству брони. Она действует в рамках инициативы «Стальной фронт» и также разработала стальные защитные каркасы для танков M1 Abrams и другой военной техники ВСУ.

«Беспилотники сейчас являются самой большой опасностью для танков и для любой бронетехники, которую использует украинская армия. FPV могут обездвижить танк и сделать легкой мишенью для дальнейшего попадания. Экраны для M1 Abrams, хорошо зарекомендовали себя в бою, защищая как экипажи, так и танки. Стало понятно, что боевые машины M2 Bradley могут выиграть от этого усиления защиты, поскольку они также уязвимы для вражеских беспилотников», — рассказал Мироненко.

По его словам, проект для M2 Bradley был сложнее: «Им нужна была специальная конструкция мобильного экрана — экран пришлось переделать, чтобы он мог скользить вперед и назад от верха к борту машины, в зависимости от боевой ситуации». Каждый щит для Bradley стоит около $2 млн.

Американские боевые машины M1 Abrams и M2 Bradley являются первоочередными целями для российских средств поражения. «Брэдли» показали себя в бою, где спасли много жизней украинских военных. Россияне опасаются M2 Bradley и избегают прямых столкновений с ними. По информации Newsweek, которая опирается на данные Пентагона, США предоставили Украине 31 танк Abrams и более 300 Bradley.

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Источник: Newsweek

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