Новости Military Tech 29.07.2024 в 13:58 comment views icon

Украинский щит для американского БМП M2 Bradley — стартует серийное производство защиты от дронов

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Андрій Русанов

Автор сайта

Украинский щит для американского БМП M2 Bradley — стартует серийное производство защиты от дронов

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Компания «Метинвест» завершила испытания нового комплексной защиты БМП M2 Bradley Сил обороны Украины от ударов российских беспилотников.

Новый раздвижной экран для «Брэдли» прошел успешные испытания, которые завершились в последние дни. Об этом сообщил операционный директор «Метинвест» Александр Мироненко. По его словам, сейчас металлургическая компания приступает к массовому производству брони. Она действует в рамках инициативы «Стальной фронт» и также разработала стальные защитные каркасы для танков M1 Abrams и другой военной техники ВСУ.

«Беспилотники сейчас являются самой большой опасностью для танков и для любой бронетехники, которую использует украинская армия. FPV могут обездвижить танк и сделать легкой мишенью для дальнейшего попадания. Экраны для M1 Abrams, хорошо зарекомендовали себя в бою, защищая как экипажи, так и танки. Стало понятно, что боевые машины M2 Bradley могут выиграть от этого усиления защиты, поскольку они также уязвимы для вражеских беспилотников», — рассказал Мироненко.

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По его словам, проект для M2 Bradley был сложнее: «Им нужна была специальная конструкция мобильного экрана — экран пришлось переделать, чтобы он мог скользить вперед и назад от верха к борту машины, в зависимости от боевой ситуации». Каждый щит для Bradley стоит около $2 млн.

Американские боевые машины M1 Abrams и M2 Bradley являются первоочередными целями для российских средств поражения. «Брэдли» показали себя в бою, где спасли много жизней украинских военных. Россияне опасаются M2 Bradley и избегают прямых столкновений с ними. По информации Newsweek, которая опирается на данные Пентагона, США предоставили Украине 31 танк Abrams и более 300 Bradley.

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Источник: Newsweek

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