«Укроборонпром» представил новейшие модели систем радиолокации и радиоэлектронной борьбы

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На предприятии ГК «Укроборонпром» КП «НПК «Искра» прошла демонстрация уникальных разработок в области радиолокации и радиоэлектронной борьбы, которые предназначены для усиления Вооруженных Сил Украины. Специалисты «Искры», которое является ключевым предприятием кластера радиолокации, связи и РЭБ «Укроборонпрома», изготовили и сейчас проводят испытания сразу четырех станций.

Это контрбатарейный радар 1Л220УК, высокомобильный радар метрового диапазона радиоволн МР-1, автоматизированный комплекс радиопомех «Мандат» и мобильный 3D-обзорный радиолокатор 80К6Т, который демонстрировался на прошлогодней выставке «Оружие и безопасность». Кроме того, на КП «НПК» Искра «сейчас идут разработка еще двух изделий: специальной радиолокационной станции ДВ1, предназначенной для создания сплошного радиолокационного поля вдоль границы Украины, и контрбатарейного радара нового поколения «Мангуст».

Контрбатарейный радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Он фиксирует на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Это позволяет получать точные координаты для ответного удара, а также проводить корректировку огня собственной артиллерии. Кроме того, 1Л220УК ведет наблюдение за воздушным пространством, имея возможность фиксировать беспилотники противника. Модель 1Л220УК по своим возможностям значительно превышает контрбатарейные радары, которые сейчас находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины.

Высокомобильный радар метрового диапазона радиоволн МР-1 — это специальная радиолокационная станция, предназначенная для выявления в автоматическом режиме воздушных целей на дальности свыше 400 км. Главной особенностью МР-1 является способность «видеть» самолеты, изготовленные по технологии «Стелс», в том числе, перспективные истребители пятого поколения.

В свою очередь автоматизированный комплекс радиопомех «Мандат» предназначен для мониторинга и подавления связи противника на частотах от 1,5 до 1000 МГц, что позволяет надежно подавить связь, в том числе цифровую и шифрованную, парализовав систему управления противника.

Мобильный 3D обзорный радиолокатор 80К6Т предназначен для выдачи целеуказания средствам ПВО и может работать со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые стоят на вооружении Вооруженных Сил Украины. Кроме того, мощные возможности радара позволяют использовать его как информационное звено в подразделениях Воздушных сил Украины.

Главной особенностью 80К6Т стала цифровая фазированная активная решетка. Эта технология позволяет обнаруживать и сопровождать цели с высокой точностью. При этом, благодаря только одной станции выполняется одновременное измерение положения цели сразу по трем координатам: дальности, азимуту и ​​высоты.

Помимо этого, предприятие НПК «Искра» в присутствии Президента Украины Петра Порошенко, передало украинским бойцам радиолокационные станции, которые предназначены для контроля воздушного пространства и наведения средств противовоздушной обороны.

Среди переданных радиолокационных станций — одна из последних разработок «Искры» — 79К6, которая уже используется в Вооруженных Силах Украины. Это подвижная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 км, подавать их координаты средствам противовоздушной обороны для немедленной реакции и уничтожения противника. Особенностью 79К6 является высокая мобильность, благодаря которой время развертывания / свертывания системы не превышает 30 минут.

Также военные получили радар 35Д6 и модернизированную до версии 35Д6М РЛС 19Ж6. Эти радары предназначены для обнаружения целей на малых и средних высотах в условиях воздействия активных и пассивных помех с выдачей координатной и трассовой информации, а также для работы в составе современных автоматизированных систем ПВО и для выдачи целеуказания зенитно-ракетным комплексам.

Источник: Укроборонпром (1, 2)