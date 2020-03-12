«Кина не будет». В Киеве закрыли кинотеатры, театры и центры искусства — до завершения карантина





В принципе, и до этого момента мало кто сомневался в том, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 будет иметь далеко идущие глобальные последствия для всех без исключения сфер человеческой деятельности. Одна из самых уязвимых сфер бизнеса, которая уже ощущает негативные последствия от пандемии коронавируса — это индустрия развлечений. Вчера, как известно, в связи с пандемией коронавируса сначала в Киеве, а затем во всей Украине были введены ограничительные меры, затронувшие в первую очередь образовательную и развлекательную сферу.

С сегодняшнего дня коммунальные и некоторые частные кинотеатры, а также театры и центры искусств Киева приостановили свою работу в соответствии с распоряжением мэра Виталия Кличко. Говоря конкретнее, решение уйти на карантин приняли: сеть Multiplex (заявление гендиректора Романа Романчука), центр современного искусства PinchukArtCentre и «Дикий театр». Представители «Оскар» и «Линия кино» тоже подтвердили источнику, что намерены исполнить решение города и закрыться до завершения карантина (31 марта).

Учитывая распоряжение Кабмина о введении карантина по всей территории Украины, с большой долей вероятности, можно ожидать эффект снежного кома и закрытие кинотеатров во всех без исключения украинских городах. Собственно, достаточно открыть сайты ОГА, чтобы обнаружить там соответствущие решения, предусматривающее закрытие кинотеатров и отказ от массовых мероприятий.

На сайте Multiplex уже есть соответствущее предупреждение «Сегодня кина не будет. Период: с 12.03.2020 по 28.03.2020».

В сети «Оскар» источнику сообщили, что купить билеты на ближайшие дни не получится, потому что они ушли на карантин. На вопрос, что будут делать с проданными на сеансы билетами, в кассе кинотеатра сказали, что билеты не были проданы, поскольку премьеры стартуют с четверга, а продажу билетов закрыли еще в среду.

В кинотеатре «Линия кино» в «ТРЦ «Алладин» заявили, что никаких комментариев не дают. По состоянию на обед 12 марта на сайте можно купить билеты на сеансы 12 марта и последующие дни, вплоть до 18 марта.

В других кинотеатрах «Линия кино» билеты тоже свободно продаются.

«Дикий театр» пока тоже решили не отменять спектакли, заявив, что ограничат количество зрителей на спектаклях до 199 человек, как того требует постановление Кабмина.

В то же время все коммунальные кинотеатры и театры столицы ушли на карантин. Закрылся до конца месяца и центр современного искусства PinchukArtCentre. На время карантина центр решил публиковать записи лекций, видео-профайлы художников-номинантов премии и материалы Исследовательской платформы PinchukArtCentre.

Тем временем в Италии, которая на сегодняшний день является крупнейшим центром распространения коронавирусной инфекции в Европе и второй по числу заболевших после Китая, решили закрыть магазины, бары и рестораны (школы, ВУЗы и кинотеатры там закрыли в первую очередь).

Источник: УП