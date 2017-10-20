«Укрпошта» снизит тарифы на услуги и упростит их структуру с 1 января 2018 года

На официальном сайте «Укрпошта» заявила, что упростит и снизит тарифы на универсальные услуги по основным видам отправлений. Новые предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи, утвержденные НКРСИ, ​​в целом уменьшат стоимость пересылки посылок в пределах Украины и для ряда ключевых международных отправлений. Изменения запланированы к внедрению с 1 января 2018 года.

«Для нас было важно выровнять перекосы в тарифах. Поэтому мы их упрощаем и приводим к единой логике. Так, стоимость отправлений посылок от 3 кг была неконкурентна и великовата. После изменений тарифы будут самыми доступными на рынке почтово-логистических услуг во всех весовых категориях. А обновление зонирования для международных отправлений позволит развивать важные для клиентов ключевые направления пересылки», — подчеркнул и.о. генерального директора Укрпошты Игорь Смелянский.

Увеличение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи международной доставки касаются только писем и бандеролей.

Так, решением НКРСИ Укрпошта приводит к единому уровню цены двух одинаковых по своей сути продуктов на международную доставку: бандероль до 2 кг и мелкий пакет до 2 кг. В то же время тариф на пересылку мелкого пакета не повышается.

«К сожалению, в СМИ распространяется некорректная информация о новых тарифах на универсальные услуги. Хочу успокоить клиентов и сообщить, что рост стоимости международных отправлений на 43% не происходит, а в большинстве групп отправлений тарифы даже снижены. Например, дешевле станет простая внутренняя письменная корреспонденция, посылки весом более 3 кг как в пределах области, так и в пределах Украины за счет уменьшения доплаты за 1 кг. То есть чем больше вес посылки, тем меньше заплатит клиент. Для тех, кто пересылает международные посылки весом до 10 кг, например, в США, Австралию, Китай, тариф также снижен в популярном весе от 6 до 10 кг», — отметил первый заместитель генерального директора Укрпошты Александр Перцовский.

В случае тарифов на международные посылки, изменение цены произойдет только для посылок до 10 кг. Тариф на международные посылки от 10 до 30 кг не изменится. Именно он для ключевых стран был снижен с 1 августа 2017 года — в США, Канаду, Австралию, Китай, Россию до 23%. Для Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы и Грузии для постоянных отправителей Укрпошта ввела специальный тариф на 40-50% дешевле стандартного.

Предусмотрена и скидка в 5% за использование API и «личного кабинета». Также для постоянных отправителей при заключении договора будет предусмотрена скидка за объемы, которые рассчитываются индивидуально.

Тариф Укрпошты на международную доставку останется самым низким и обеспечит доставку по упрощенной таможенной процедуре из Украины в любой населенный пункт в 234 странах и выделенных регионах мира.

Таким образом, основные изменения в Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи по сравнению с действующими выглядят следцющим образом:

Уменьшены тарифы на посылки весом более 3 кг как в пределах области, так и в пределах Украины за счет уменьшения доплаты за 1 кг.

В результате изменения тарифы на пересылку посылки по Украине уменьшатся на: массой 5 ​​кг — на 3 грн (до 25 грн), массой 7 кг — уменьшится на 7 грн (до 29 грн), массой 10 кг — уменьшится на 13 грн (до 35 грн). Снижены тарифы на пересылку посылок в основные страны по объемам. Например, стоимость пересылки посылки авиатранспортом в США и Канаду массой 5 ​​кг снизилась на 0,2 долл. США, массой 10 кг — на 6,8 долл. США. Доплата за заказное письмо осталась на том же уровне, что и в действующих тарифах. Введен отдельный социальный тариф для пересылки простых писем массой до 20 грамм для военнослужащих (3 грн). Упрощены весовые категории и соответствующие комбинации тарифов (с 35 до 16 комбинаций) и снижены тарифов на большем весе в письменной корреспонденции. По международным посылкам тарифы в новой редакции установлены в зависимости от понятных зон географического расположения. Увеличение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи коснутся только писем и бандеролей. Укрпошта приводит к единому уровню цены двух одинаковых по своей сути продуктов: бандероль до 2 кг и мелкий пакет до 2 кг. В то же время тариф на пересылку мелкого пакета остается без изменений.

Источник: Укрпошта