"Укрпошта" запустила новое мобильное приложение, в бете — три бесплатных отправления

«Укрпошта» представила новое мобильное приложение — пока оно работает в бете, но уже доступно для загрузки в App Store и Google Play, а также предлагает бонусы для первых пользователей.

Какие функции доступны?

Push-оповещения о поступлении посылок, изменении статуса доставки, напоминания о получении, новые акции и промокоды.

Автоматическое отображение отправлений: все посылки, связанные с вашим номером телефона, автоматически появляются в приложении с момента их регистрации, больше не нужно ждать трек-номер.

Детальный трекинг: вся информация о посылке, включая маршрут, отправителя, получателя, тариф, статус, детали оплаты и штрихкод для сканирования в отделении.

Список созданных отправлений: можно просматривать, искать, фильтровать и сортировать посылки по группам.

Интересная опция для установления приоритета доставки: можно выбрать дороже и на следующий день (тариф «Приоритетный»), или за 2-4 дня (тариф «Базовый») — по «самому низкому тарифу в Украине».

Функция универсального поиска отправлений и интерактивная карта отделений — с адресами, графиком работы, их типом и возможностью проложить маршрут.

На втором этапе работы приложения предложат переадресацию, смену получателя (бесплатно до прибытия в отделение), оплату посылки; на третьем — прием платежей и заказ товаров, марок, лекарств и тому подобное.

Отмечается, что новое приложение — это собственная разработка АО «Укрпошта», без привлечения сторонних компаний.

Бонусы для первых пользователей

Среди прочего руководитель АО «Укрпошта» Игорь Смилянский анонсировал, что каждый из новых пользователей приложения получит три бесплатные отправления по тарифу «Приоритетный».

«Мы приглашаем вас скачать бету, тестировать и оставлять отзывы — там есть специальная форма. Напишите о багах, некорректной работе или о том, что можно изменить для удобства (например, заменить кнопку на свайп и т.д.)».

Где скачать?

Скачать новое приложение можно уже с сегодняшнего дня: в App Store и Google Play.

Источник: Укрпошта, Игорь Смелянский