Теперь дороже и дольше: Нова пошта и Укрпошта обновили правила доставки в США

Катерина Даньшина

Украинские почтовые операторы обновили правила доставки в США из-за изменений в законодательстве страны, введенных президентом Дональдом Трампом.

С 29 августа 2025 года отменяется беспошлинный порог в размере $800 (так называемый «de minimis»), который ранее применялся при ввозе в США товаров личного пользования, а также любых товаров, приобретенных за рубежом в иностранных интернет-магазинах и маркетплейсах.

Новые правила предусматривают, что все международные отправления в США будут подлежать начислению таможенных платежей и налогов — независимо от стоимости. Это может привести к увеличению времени таможенного оформления и дополнительных расходов.

Размер пошлины для товаров происхождением из Украины установлен в размере 10%.

Нова пошта

С 26 августа при отправке посылок в США через сервисы оператора «Нова пошта» отправитель может выбирать, кто будет плательщиком — он, или же получатель.

  • Если оплачивает отправитель: к стоимости доставки добавляют 10% от стоимости отправления, а услуги по растаможке включены в тариф.
  • Если оплачивает получатель: то он должен оплатить при получении 10% от стоимости отправления, а также таможенно-брокерские услуги — от $25 за одно отправление.

Получателю поступит электронное письмо со ссылкой для оплаты пошлины и таможенно-брокерских услуг и только после оплаты будет осуществлена доставка. Финальная сумма пошлины и таможенно-брокерских услуг будет определяться во время таможенного оформления при доставке в США.

Важно: таможенные органы США усиливают контроль за доставками, поэтому особое внимание будут уделять правильности описания товаров, достоверности страны происхождения, соответствия заявленной цели экспорта, а также точности заявленной рыночной стоимости. Если найдут нарушения, то товары могут быть задержаны с риском начисления дополнительных платежей.

Для клиентов мобильного приложения:

Клиентов мобильного приложения проинформируют об изменениях в законодательстве США. Они смогут создавать МЭН по стандартной процедуре, а в отделении у них спросят, хотят ли они оплатить пошлину за получателя.

Для пользователей личного кабинета:

На этапе заполнения инвойса у вас будет возможность выбрать «Плательщика таможенных платежей»: получатель или отправитель. Соответствующие калькуляции будут отображены в интерфейсе, как на скриншоте:

Для клиентов, которые пользуются API Nova Post:

Разработано технологическое решение для выбора плательщика таможенных платежей для США. Для этого в запросе необходимо изменить:

Укрпошта

Укрпошта привлекла к процессу обработки таможенных платежей квалифицированных агентов. Чтобы компенсировать стоимость их услуг, тарифы на доставку в США вырастут в среднем на $1,5-3 в зависимости от категории и веса отправления.

По словам председателя правления АТ «Укрпошта» Игоря Смелянского, Украина «получит конкурентное преимущество», поскольку европейские поставщики временно не могут отправлять товары по почте, а у нас самая низкая пошлина в Европе (для стран Евросоюза действует ставка 15%, Молдовы 25%, Швейцарии 39%). Укрпошта не вводит дополнительных брокерских сборов.

«Просим не играть в «лотерею» и не указывать в своих коммерческих отправлениях, что это «подарки», потому что сейчас контроль в США будет усилен. Укрпошта усилит контроль в пограничных отделениях, чтобы избежать обвинений в реэкспорте товаров из стран с более высокой таможенной ставкой», написал Смелянский.

Источник: Liga.net, Нова пошта

