«Укрпошта» завтра выпустит новую марку — с псом-разминировщиком Патроном

«Укрпошта» продолжает активно развивать филателистическое направление и уже готовится к выпуску следующей (уже шестой) марки военного положения, посвященной собаке-разминировщику Патрону Украинская собака-ищейка взрывчатых устройств, джек-рассел-терьер, талисман Службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая приобрела большую популярность во временароссийско-украинской войны и за короткое время стала символом несокрушимости украинского народа в борьбе с российскими оккупантами — она поступит в продажу уже завтра. Подробности рассказал гендиректор национального почтового оператора Игорь Смилянский на своих страницах в Telegram и Facebook.

Марка рассказывает о том, как саперы вместе с Патроном помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов, но ее главная особенность заключается в другом — это первая официальная благотворительная марка страны.

«Укрпошта» планирует собрать более 1 миллиона евро на машину для разминирования, которая поможет чрезвычайным работникам с разминированием больших территорий.

«Более 150 000 — такое количество найденных взрывоопасных предметов в Украине по данным ГСЧС, поэтому Патрон нуждается в помощи и со стороны технических средств, и со стороны четырехлапых помощников. Именно поэтому остальные донаты пойдут в поддержку приютов животных по всей стране» Игорь Смелянский, гендиректор «Укрпошты»

Как всегда, не обойдется и без тематического мерча — на старте как минимум можно будет купить чашку и спортивный свитер с изображениями национального любимца Патрона.

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По самым оптимистичным прогнозам, Украине понадобится 5-7 лет для разминирования всей территории. Две недели назад «Новая почта» анонсировала разработку двух роботов-саперов для ГСЧС Украины — первого украинского для разминирования водоемов и отдельного для суши.