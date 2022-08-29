«Укрпошта» завтра выпустит новую марку — с псом-разминировщиком Патроном

«Укрпошта» продолжает активно развивать филателистическое направление и уже готовится к выпуску следующей (уже шестой) марки военного положения, посвященной собаке-разминировщику Патрону Украинская собака-ищейка взрывчатых устройств, джек-рассел-терьер, талисман Службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая приобрела большую популярность во временароссийско-украинской войны и за короткое время стала символом несокрушимости украинского народа в борьбе с российскими оккупантами — она поступит в продажу уже завтра. Подробности рассказал гендиректор национального почтового оператора Игорь Смилянский на своих страницах в Telegram и Facebook.
Марка рассказывает о том, как саперы вместе с Патроном помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов, но ее главная особенность заключается в другом — это первая официальная благотворительная марка страны.
«Укрпошта» планирует собрать более 1 миллиона евро на машину для разминирования, которая поможет чрезвычайным работникам с разминированием больших территорий.
«Более 150 000 — такое количество найденных взрывоопасных предметов в Украине по данным ГСЧС, поэтому Патрон нуждается в помощи и со стороны технических средств, и со стороны четырехлапых помощников. Именно поэтому остальные донаты пойдут в поддержку приютов животных по всей стране»
Игорь Смелянский,
гендиректор «Укрпошты»
Как всегда, не обойдется и без тематического мерча — на старте как минимум можно будет купить чашку и спортивный свитер с изображениями национального любимца Патрона.
По самым оптимистичным прогнозам, Украине понадобится 5-7 лет для разминирования всей территории. Две недели назад «Новая почта» анонсировала разработку двух роботов-саперов для ГСЧС Украины — первого украинского для разминирования водоемов и отдельного для суши.
«Нова пошта» разрабатывает роботов-саперов для украинских спасателей — «первый украинский» для разминирования водоемов и еще один для суши