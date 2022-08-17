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«Нова пошта» начала разработку роботов-саперов для украинских спасателей — «первый украинский» для разминирования водоемов и еще один для суши

«Нова пошта» начала разработку роботов-саперов для украинских спасателей — «первый украинский» для разминирования водоемов и еще один для суши

Лидер украинского рынка экспресс-доставок — компания «Новая почта», известная своей прогрессивной стратегией автоматизации и инициативным подходом к роботизации собственной сортировочной инфраструктуры, углубляет сотрудничество с ГСЧС Украины и берется за разработку роботов-саперов.

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В ГСЧС определили основные требования к таким роботам, а «Нова пошта» взяла на себя ответственность за техническое направление, а также за поиск и привлечение партнеров. Ранее вместе с украинскими стартапами и собственной R&D командой «Нова пошта» разработала и внедрила уже три модели роботов на собственных предприятиях. Теперь украинский логистический гигант намерен использовать опыт в сфере роботизации в совместном проекте со спасателями, чтобы помочь быстрее вернуть Украину к безопасной жизни.

Роботизация «Новой почты»: оператор создал свою лабораторию для изобретения роботов

«Нова пошта» планирует разработать первого украинского робота-сапера для разминирования водоемов и отдельную модель для суши. Будущие работы-саперы смогут не только находить мины, но и обезвреживать их. Это поможет ускорить разминирование всей территории Украины и сохранит жизнь украинских пиротехников.

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В планах компаний разработать и обеспечить расчеты пиротехников не менее чем 20 роботами каждого типа. Сейчас «Нова пошта» сотрудничает с ГСЧС еще по нескольким направлениям — оказывает логистическую поддержку и материально-техническое обеспечение спасательных бригад по всей стране.

По самым оптимистичным прогнозам, Украине понадобится  5-7 лет для разминирования всей территории. Для разминирования украинские спасатели активно привлекают современные технологии и роботов-саперов, в том числе  британские системы TALON  и  знаменитый американский робот-собака Spot от Boston Dynamics.

На прошлой неделе ГСЧС представила новое мобильное приложение по минной безопасности MineFree («Без мин»), которое сообщает о приближении к опасному объекту.

MineFree — новое мобильное приложение по минной безопасности от ГСЧС


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