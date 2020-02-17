«Укрзалізниця» запустила прототип нового сайта с удобным модулем для покупки билетов

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«Укрзалізниця» запустила прототип своего нового сайта по адресу uz.com.ua. Ресурс выполнен в фирменном стиле компании, адаптирован под современные устройства и учитывает потребности лиц с недостатками зрения.

По словам члена правления АО «Укрзалізниця» и куратора проекта Марчина Целеевского, именно этот сайт станет прототипом будущего корпоративного веб-ресурса компании, который будет развиваться с учетом пожеланий и обратной связи от пользователей.

«Наша цель — создать единый информационный портал для пользователей услуг Укрзалізниці с простой, понятной структурой и навигацией. Все сервисы будут сгруппированы с четким и предметным позиционированием, а пользователям предложат удобную обратную связь. Наши клиенты должны почувствовать, что железная дорога идет им на встречу, становится открытой, понятной и удобной», — отметил член правления.

Куратор проекта также добавил, что на новом сайте будет реализован удобный модуль для покупки билетов. Это самая популярная опция, которой пользуются посетители сайта «Укрзализниці», поэтому она была вынесена на стартовую страницу. Отметим, что ранее «Укрзалізниця» обвинила разработчика booking.uz.gov.ua в краже более 50 млн грн и анонсировала разработку собственного онлайн-сервиса по продаже билетов.

Все работы по разработке сайта выполнены силами IT-специалистов АО «Укрзалізниця». Также будет доступна английская версия сайта, созданы разделы сайта с ключевыми проектам, конкурсами и репозиторий с библиотекой документов.

В дальнейшем кроме корпоративного вебсайта «Укрзалізниця» планирует запустить порталы для пассажиров, грузоотправителей, оператора системы распределения электрической энергии и центра сертификации электронных ключей, а также портал, посвященный работе и карьере на железнодорожном транспорте. Все вебсайты будут выполнены в едином дизайне, согласно брендбука «Укрзалізниці», с созданием личных кабинетов пользователей и marketplace-платформ.

Напомним, что в конце февраля текущего года Мининфраструктуры и крупнейший немецкий железнодорожный оператор подписали меморандум о взаимопонимании, согласно условиям которого «Укрзалізниця» перейдет в управление Deutsche Bahn на 10 лет.

Источник: Укрзалізниця