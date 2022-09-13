«Укрзалізниця» запустила онлайн-бронирование перевозки авто в вагоне-автомобилевозе🚘🚉

«Укрзалізниця» расширила список традиционных услуг, которые теперь можно заказать онлайн. На специальном сервисном сайте можно оставить заявку на расчет стоимости и бронирование перевозки автомобиля в вагоне-автомобилевозе. До сих пор оформить перевозку автомобиля можно было только в кассах вокзалов.

Национальный перевозчик перезапустил услугу перевозки автомобиля в вагоне-автомобилевозе в марте 2021 года, а в мае отчитывался, что всего за время войны вагонами-автомобилевозами было перевезено 1863 автомобиля.

Вагоны «Укрзалізниця», которые перевозят автомобили, курсируют через Киев, Львов, Ужгород, Харьков, Одессу и Днепр, а стоимость транспортировки высчитывается за тонну веса автомобиля с учетом длины маршрута и стартует от 1200 грн за автомобиль.

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В августе «Укрзалізниця» запустила новое мобильное приложение на iOS и Android, и тогда упоминала перевозку авто в вагоне среди услуг, которые вскоре станут доступны онлайн. Ранее на специальном сервисном сайте УЗ появилась возможность заказа вокзального помощника, бронирования лаунжа, групповой заказ билетов, онлайн поиск забытых в поезде или на вокзале вещей.