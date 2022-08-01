«Укрзализныця» ставит на рельсы второй двухэтажный электропоезд Skoda Elephant — он разгоняется до 160 км/ч

В минувшие выходные специалисты «Укрзализныци» успешно обкатали после ремонта двухэтажный электропоезд Skoda Elephant («слоник»), который уже скоро выйдет на маршрут. Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Сергей Лещенко, отметив, что необходимый ремонт удалось выполнить с опережением ранее утвержденного графика.

На своей странице в Facebook Лещенко отчитался, что испытания прошли успешно, отдельно отметив разгон до 160 километров в час и проверку экстренного торможения.

«Укрзализныця» приобрела два чешских электропоезда Skoda EJ 675 Elephant перед подготовкой к Евро-2012. Какое-то время поезда курсировали по маршрутам Харьков-Геническ, Харьков-Винница, Харьков-Киев, Тернополь-Киев, но впоследствии их сняли с эксплуатации — по словам Лещенко, потому что «не могли понять, как его ремонтировать». На самом деле в июле 2019-го поезда нуждались в капитальном ремонте и УЗ объявила тендер на капремонт двух двухэтажных поездов Skoda за 160 млн грн. Первоначально их планировали отремонтировать до конца 2020 года.

Один из двух «слоников» ездит в Чернигов — его отремонтировали и запустили в конце прошлого года. Вскоре к нему должен присоединиться второй — по какому маршруту он будет курсировать, пока неизвестно.

Электропоезд Skoda EJ 675 Elephant состоит из шести двухэтажных вагонов, имеет 636 мест и способен разгоняться до 160 километров в час.