«Укрзалізниця» запустила в Польшу первый тестовый поезд по евроколее

Как сообщает пресс-служба компании «Укрзалізниця», 6 апреля 2023 года успешно завершилась тестово-испытательная поездка по евроколеи 1435 мм из Польши (Люблин) в Рава-Русскую. Благодаря этому уже через несколько месяцев планируется запустить сообщение между Варшавой и Рава-Русской с пересадкой на Львов.

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Во время первой поездки в составе вместе с железнодорожниками находились Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет. «Укрзалізниця» восстановила участок евроколеи протяженностью 8,4 км и отреставрировала вокзал на станции Рава-Русская.

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После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения.

Планируется открыть сообщение для пассажиров летом. При этом в Рава-Русской будет организован пересадочный хаб между поездами из Варшавы по евроколее 1435 мм и поездами из Львова по украинской колее 1520 мм. В перспективе будет рассматриваться проект продления европейской колеи непосредственно во Львов.

По словам Курбакова, запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос на перевозку, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европейском Союзе готовят предварительное технико-экономическое обоснование строительства евроколеи в Украине и Молдове.