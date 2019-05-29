Ультрапортативный ноутбук-трансформер ASUS ZenBook Flip 14 получит APU AMD Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U

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Ультрапортативный 14-дюймовый ноутбук-трансформер ZenBook Flip 14, сочетающий в себе технологии перьевого и сенсорного ввода «мультитач» (multi-touch), занимает видное место в ассортименте ASUS. Сейчас эти мобильные ПК оснащаются процессорами Intel и (опционально) дискретными видеокартами NVIDIA, но вскоре на рынок выйдут новые конфигурации с мобильными процессоры Ryzen нового поколения. Немного странно, что новые ASUS ZenBook Flip 14 пропустили недавнюю пресс-конференцию производителю в рамках продолжающейся выставки Computex 2019, но они уже появились в каталоге нескольких европейских онлайн-магазинов. Так что очевидно, что их выход уже не за горами.

На сайте немецкого онлайн-магазина NotebooksBilliger.de можно найти две новые конфигурации ASUS ZenBook Flip 14 с уже хорошо знакомыми нам гибридными процессорами AMD Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U, представленными в начале года.

Немецкий магазин предлагает новые конфигурации ASUS ZenBook Flip 14 на AMD Ryzen по следующим ценам:

Напомним, APU Ryzen 3000 – это гибридные процессоры Picasso с архитектурой Zen+, которые выпускаются по 12-нм технологии. В ближайшее время ожидается пополнение линейки новыми моделями Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G, которые получат небольшую прибавку к частотам.

При размерах корпуса 322,6х215,9х17,8 мм и массе 1,6 кг металлический ноутбук-трансформер ASUS ZenBook Flip 14 с откидывающимся на 360 градусов дисплеем является одним из самых компактных в своем классе. Оснащение устройства включает качественную аудиоподсистему Harman Kardon, разъемы HDMI, USB 3.1 Type-C и Type-A ports, USB 2.0, порт 3,5 мм и слот microSD. Емкость аккумулятора составляет 42 Вт*ч.

Источник: liliputing