Умер Чак Педдл — создатель процессора, который изменил все. Он использовался в Apple II и Commodore PET, а также приставках Atari 2600 и NES





В США на 82-м году ушел из жизни Чак Педдл — один из первопроходцев в области персональных компьютеров, чей вклад невозможно переоценить. Причиной смерти выдающегося американского инженера-электротехника стал рак поджелудочной железы.

В далеком 1975 году Чак Педдл разработал процессор, который буквально изменил все. Речь о легендарном восьмиразрядном микропроцессоре MOS Technology 6502, который в итоге предопределил появление домашних компьютеров в конце 1970-х годов. Данный CPU работал на частоте 1 МГц и отдельно стоил всего $25 — в противоположность тем $175, что Motorola просила в то время за свой 6800. Именно этот процессор использовался в первых доступных домашних ПК, таких как Apple II и Commodore PET, а его модификации послужили аппаратным базисом знаменитых консолей — Atari 2600 и NES. То есть, именно этому человеку мы все должны быть благодарны за саму возможность сейчас ностальгировать по тем временам, когда 8-битные компьютеры были на переднем крае технологических инноваций. Но путь Чака Педдла, как и любого другого великого инноватора, к успеху не был простым, и процессор 6502 появился только благодаря настойчивости и огромной силы воли инженера.

В течение нескольких лет до этого Педдл работал в компании Motorola, где занимался созданием процессора 6800. Инженер был вынужден уволиться после того, как начальство отвергло идею создания более дешевого процессора. В итоге Чак Педдл и шесть членов его команды перешли в MOS Technology. Даже после фактического выхода 6502 на рынок оставалась серьезная угроза — Motorola пыталась заблокировать продажи через суд, и в конце концов добилась выплаты компенсации в 1976 году. Вскоре после MOS перешла под крыло Commodore, а Чак Педдл стал главным инженером и изменил рынок с помощью запуска 495-долларового компьютера PET. Мы рассказывали об этом в одном из наших материалов.

После ухода из MOS в 1980 году Педдл трудился над более скромными проектами, такими как Victor PC от Sirius Systems Technology и съемными жесткими дисками, предками нынешних HDD и USB-накопителей. Хотя к тому времени инженер уже получил заслуженное признание. Он помог демократизировать вычисления, сделав домашние компьютеры доступными. По сути, он ввел понятие повсеместных вычислений, когда передовые технологии распространяются везде, а не ограничены одними только дорогостоящими серверами. В этом смысле смартфоны и устройства умного дома уходят корнями в идеи, сформулированные Чаком Педдлом 45 лет назад.

Остается добавить, что процессор 6502 и его модификации до сих пор применяются во встраиваемых системах.

Источник: Engadget