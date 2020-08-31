Умные часы Huawei Watch Fit получили 1,64-дюймовый AMOLED дисплей и автономность до 10 дней

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Модельный ряд носимых устройств компании Huawei пополнился новыми умными часами под названием Watch Fit, которые отличаются длительным временем автономной работы.

Умные часы Huawei Watch Fit оснащены AMOLED дисплеем прямоугольной формы. Он имеет диагональ 1,64 дюйма и слегка закруглённые боковые грани. На боковой грани корпуса имеется одна кнопка. Пока что подробные технические характеристики устройства не называются. Предполагается, что аппарат содержит чипсет Kirin A1.

Умные часы способны автоматически отслеживать физическую активность и содержат предустановленные спортивные режимы для контроля тренировок. Также имеются обучающие видео, сменные циферблаты, функции отслеживания циклов сна и менструального цикла, упражнения для снятия стресса. В новинке интегрированы сенсоры для измерения показателя SpO2 и постоянного отслеживании сердечного ритма, датчик GPS. При помощи часов пользователь может просматривать уведомления со смартфона, управлять воспроизведением музыки, дистанционно управлять съёмкой. Часы работают под управлением собственной операционной системы Huawei Lite OS.

Встроенная батарея обеспечивает до 10 дней автономной работы при типичном использовании. При активном использовании автономность сокращается до 7 дней, а при постоянной работе модуля GPS – до 12 часов.

Умные часы Huawei Watch Fit поступят в продажу с 3 сентября, тогда же будет объявлена их цена. Пользователям будут доступны три версии цветового исполнения корпуса: Graphite Black, Sakura Pink и Mint Green.

Источник: gsmarena