Умные часы Huawei Watch GT 2 получили LiteOS, автономность до 2 недель и цену от €230

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Компания Huawei подготовила к выпуску новую модель спортивных умных часов. При этом версия Watch GT 2 работает под управлением операционной системы Huawei LiteOS, а не Google Wear OS.

Новинка предлагается в двух размерах корпуса. Модификация в 46-миллимтеровом корпусе может использоваться совместно с 22-миллиметровыми ремешками и браслетами. Она оснащена 1,39-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 454х454 точек. В то же время более компактная модель выполнена в 42-миллиметровом корпусе и поддерживает 20-миллиметрвоые ремешки. В данном случае используется 1,2-дюймовый дисплей с разрешением 390х390 точек.

Обе версии несут на борту процессор Kirin A1, сенсоры для определения физической активности, оптический сенсор сердечного ритма, модули Bluetooth 5.1 и GPS. Заявлена защита от воды 5ATM. Кроме того, в устройство интегрированы микрофон и динамик, что позволяет совершать звонки с помощью часов. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономность до 14 суток при типичном сценарии использования. Но при активации GPS-режима автономность сокращается до 30 часов, при прослушивании музыки – до 24 часов, при Bluetooth-звонках – до 10 часов. Часы поддерживают 15 различных спортивных режимов и содержат встроенное хранилище, ёмкости которого достаточно для 500 музыкальных композиций.

Продажи умных часов Huawei Watch GT 2 начнутся в октябре по цене €249 или €229 за версии в 46- и 42-мм корпусах, соответственно.

Источник: The Verge